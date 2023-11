Seriesvindler lurte 30 personer: – Det var unnskyldning på unnskyldning

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 30-årene svindlet 30 personer for totalt 130 000 kroner på på nettet ved å selge dyre mobiltelefoner, konsertbilletter og datautstyr som aldri ble levert.

Mannen kom med unnskyldninger og påsto blant annet at han selv var blitt lurt, men pengene ble aldri returnert.

Mannen innrømmet alle bedrageriene.

Finn.no oppfordrer brukere til å være skeptiske og aldri gi fra seg sensitiv informasjon

Finn.no oppfordrer også brukere til å benytte deres tjeneste "Fiks, ferdig" for sikker handel. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Dyre mobiltelefoner, konsertbilletter og datautstyr til en god pris skulle friste folk til å bite på annonsene på internett.

Men varene kom aldri. Anmeldelsene mot mannen som solgte varer han ikke hadde begynte å tikke inn hos politiet i Telemark.

– Det var bare noe tøv alt sammen, oppsummerer Nikolai, ett av bedrageri­ofrene, til NRK.

Nikolai ønsker ikke å stå frem med fullt navn i saken om at han er en av dem som er lurt av svindleren, men NRK kjenner identiteten hans.

Da han så en iPhone 13 til 6500 kroner på Finn.no, slo han til.

Nikolai betalte og avtalte å få tilsendt mobiltelefonen i posten.

Men i pakken lå det noe litt annet.

N Nikolai: Hvorfor har du sendt meg en Apple Pencil? S Selger: Hei. Fader altså! Sendte 13 pakker samtidig. Denne skulle ikke til deg. Ringer posten for å høre hva som har skjedd.

I de neste dagene og ukene var det kommunikasjon frem og tilbake. NRK har sett utklipp fra samtaleloggen mellom Nikolai og selgeren – både på SMS og på Finn.

– Det var unnskyldning på unnskyldning. Blant annet at hun som ved en feil fikk tilsendt min telefon, var på hytta med sønnen og bla, bla, bla, sier Nikolai.

Mannen i 30-årene hintet om at han selv var blitt lurt.

S Selger: Jeg vet ikke om hun scammer meg eller hva som helt skjer, men hvis hun ikke sender pakken på mandag så anmelder jeg dama. Sender deg også pengene tilbake hvis noe mer ikke skjer. Hørest det ok ut? N Nikolai: Det høres greit ut for meg.

Unnskyldningene fortsatte.

– Han skulle få lønn først, senere sa han at han hadde byttet bank. Og da han spurte om kontonummeret mitt, påsto han at pengene var trukket fra hans konto, men det tok tid på grunn av et bankbytte.

Pengene kom aldri. Halvannen måned etter at Nikolai vipset mannen penger, var begeret fullt.

N Nikolai: Ingen vits i å gjøre opp for deg selv om det du driver med er svindel. Ingen unnskyldning god nok for å tilfredstille meg eller andre offer. Det forundrer meg ikke om du har et stort antall anmeldelser mot deg. Du slipper ikke unna, for å si det sånn. S Selger: Jeg kan kontakte deg hvis du ønsker å komme frem til en løsning?

Innrømmet alt

Da sakene var talt opp hadde det også gått hardt ut over konsertgjengere. Mannen solgte billetter til flere festivaler og konserter, men billettene kom aldri.

Totalt 30 personer hadde blitt offer for bedrageriet, for et samlet beløp på nesten 130.000 kroner.

I Telemark tingrett innrømmet mannen alle bedrageriene.

Nå må han sitte i fengsel i fire måneder og betale tilbake pengene.

Mannens advokat mente at straffen burde reduseres fordi han tilsto, og fordi han har en redusert virkelighetsforståelse på grunn av problemer med gambling.

Økning i svindelsaker

Så langt i år har allerede Sør-Øst Politidistrikt passert antall bedragerisaker på nett sammenliknet med 2022.

– Så vi kan absolutt si at det har vært en økning, sier Mads Holmern som er fagansvarlig i Nettpatruljen i Sør-Øst Politidistrikt.

De får ofte anmeldelser fra folk som har blitt svindlet på Finn.no, Facebook market place og Tise, men Holmgren tror det også er mange som ikke anmelder.

– Ofte er det snakk om «små» summer og mange opplever at disse sakene vil bli henlagt. Det er veldig synd for da får vi ikke et helhetsbilde på hvor stor problematikken er.

FINN: Dette kan du gjøre

Finn.no mener det er vanskelig for å garantere at plattformen blir fri for svindel eller svindelforsøk.

På FINN-torget legges det ut opp mot 300.000 annonser i uka. De aller fleste handler går riktig for seg, mener Finn.

– Svindel kan forekomme i mange former og hvordan man kan unngå å bli svindlet er noe vi forsøker å opplyse om så mye vi kan, sier Ingunn Isefjær Huus-Hansen, leder for forebygging i FINN.

TIPS: Ingunn Isefjær Huus-Hansen hos Finn.no mener det er flere ting man kan gjøre for å unngå å bli svindlet. Foto: Fotograf Caroline Roka

Hun lister opp flere ting som er viktig å tenke på når du kjøper noe på Finn:

Bruk «fiks, ferdig»

– Der du kan gjøre handelen med betaling og frakt, kjøper betaler med Vipps og selger får pengene først når varen er ankommet og sjekket av kjøper.

Sjekk BankID

– Hvis et tilbud høres for godt ut til å være sant, er det ofte det. Et godt tips er å sjekke om brukeren er verifisert med BankID, hvor lenge personen har vært Finn-bruker og hva slags vurderinger hen har fått, sier Huus-Hansen.

Vær skeptisk

– Aldri gi fra deg kredittkortnummer, personnummer, innloggingsinformasjon eller annen sensitiv informasjon til fremmede.

Hun oppfordrer også til å ikke ta dialogen med kjøper eller selger utenfor Finn eller trykke på lenker som sender deg videre til andre nettsider.