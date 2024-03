Skilpadder? I Numedalslågen? Du leste riktig.

Det er nemlig gjort flere observasjoner av krabatene de siste årene.

De fleste observasjonene er gjort fra Holmfoss i Kvelde og videre oppover mot Hvittingfoss.

Den første meldingen kom helt tilbake til 2018, og skjedde ved Lågen i Larvik.

– Dette var meldinger som kom fra folk som hadde vært ute i lystig lag, så vi tok det ikke helt seriøst, forteller Nils-Olav Gjone til NRK.

Han har ansvar for sykdomsberedskapen i Numedalslågen Forvaltningslag.

FORVALTNING: Nils-Olav Gjone er grunneier og leder i Holmfoss Lakselag. Foto: Robert Hansen / NRK

Det var Østlands-Posten som først omtalte saken.

I 2021 kom det troverdige bilder dokumentert med kamera.

Samtidig viste fisk i elva symptomer på smitte, som man tror kan stamme fra de upopulære krabatene.

Lokale fiskere ble oppfordret til å følge ekstra godt med på utviklingen, og melde fra om observasjoner.

Trolig sluppet ut eller rømt

I Skåne i Sverige har de hatt det samme problemet. Der har skilpaddene blitt sluppet ut.

Gjone tror dette også er tilfelle i Lågen.

– Dette er skilpadder som har vært holdt i fangenskap, sluppet ut eller rømt.

Trolig er dette en nordamerikansk skilpadde, som er en kjøttetende art, forteller han.

Nils Harald Reiersen er dyreansvarlig i Den Lille Dyrehage. Han forteller at Rødøreterrapin er en av skilpaddeartene som var vanlig å ha hjemme i Norge før.

DYREHAGE: Nils Harald Reiersen er dyreansvarlig i Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia i Gjerstad Foto: Leif Dalen / NRK

– De tåler ekstremt mye, og er blitt svartelista nettopp på grunn av det.

Når det blir kaldt går de i dvale, og finner seg en plass der de overlever. Dermed klarer mange seg gjennom de milde vinterne.

– De kan klare seg år ut og år inn. Og det er ikke bra, sier Reiersen.

Han mener det er rent dyreplageri å slippe skilpaddene ut i naturen, og sier det er bedre å få dem avlivet hos veterinær.

– De burde ikke vært i Norge i utgangspunktet. Det er en alvorlig ting å slippe ut skilpadder og andre eksotiske dyr i naturen. Vi vet at de gjør stor skade.

Det er i utgangspunktet ulovlig å ha skilpadde i Norge, med noen få unntak, ifølge Mattilsynet.

Ødelegger for laks og småfugler

Gjone er klar på at skilpaddene utgjør et problem for elva. Ifølge han spiser den stort sett det meste av det den kommer over i vassdraget.

Dette er en utfordring for laksen og andre type arter. Blant annet småfugler.

– Her hører den ikke hjemme. Den er beinhard mot miljøet rundt seg, sier han.

Problemet har allerede eksistert i noen år, men Gjone forteller at det først er den siste tiden de virkelig har forstått alvoret.

GJEMSEL: Gjone sier skilpadder gjerne gjemmer seg under slike røtter om vinteren. Foto: Robert Hansen / NRK

Sammen med blant annet Mattilsynet og Veterinærinstituttet skal de nå komme i gang med tiltak.

– Skilpadder er spennende og eksotiske dyr, men vi må vite hvor utbredt dette er. Alle som observerer skilpadder må ringe oss, oppfordrer han.

Og selv om det kanskje kan virke rått og brutalt, mener Gjone at skilpaddene må avlives.

– Det er til det beste for miljøet rundt.