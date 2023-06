Jan Christian Vestre (Ap) har høye ambisjoner for regjeringens mineralstrategi.

Næringsministeren vil imidlertid ikke si hvor mye penger regjeringen har tenkt å bla opp, utover de 30 millionene som allerede er bevilget til kartlegging av mineralforekomster.

Næringsminister Jan Christian Vestre har høye ambisjoner for strategien. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Dette er veldig bra, skjønner du, sier en engasjert statsråd.

Han viser til de fem punktene som er ryggraden i mineralstrategien som blir presentert i dag klokken 14.00:

Fullføre den geofysiske kartleggingen av Norge.

Innføre «fast track» for å redusere behandlingstiden og legge til rette for raskere tillatelsesprosesser for mineralprosjekter.

Innføre «One stop Shop» for å koordinere søknader og saksbehandling for kritiske og strategiske metall- og mineralprosjekter.

Stille strengere krav til klima og miljø, blant annet gjennom å prioritere prosjekter med høy miljøbevissthet.

Vurdere statlig mineralselskap eller fond.

– Når det gjelder fullføringen av den geofysiske kartleggingen, er vi allerede godt i gang med dette arbeidet. Det vil pågå for fullt i tiden fremover, sier Jan Christian Vestre.

«Fast track» for Fensfeltet

Regjeringen vil også innføre en såkalt «fast track» for å kutte behandlingstiden og raskere kunne gi tillatelse for mineralprosjekter.

– Mange prosjekter er allerede godt i gang og vi vil bidra til at disse prosessene går raskere. Ett eksempel er Fensfeltet i Telemark, sier næringsministeren.

Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (Ap) er godt fornøyd.

– Vi er glade for at Fensfeltet blir så tydelig satset på i strategien.

Tveito Lundefaret mener dette underbygger at hvor viktige minerealene på Fen er.

– Så må vi som kommune også følge dette godt opp, sier Nome-ordføreren.

Vestre erkjenner at de i mangel av et bedre norsk ord, har valgt å innføre en «one stopp shop» for å koordinere søknader og saksbehandling.

– Det er mange ulike lover, regler og forvaltningsmyndigheter. For å gjøre dette enklest mulig, har vi bestemt at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) skal være den aktøren som koordinerer og administrerer, sier Vestre.

Ingen øremerking

– Hvor mye penger følger med denne strategien utover de 30 millionene som allerede er bevilget til kartlegging av mineralforekomster?

– Det er klart at en slik strategi forplikter også økonomisk. Gjennom det grønne industriløftet skal det bevilges 60 milliarder kroner frem til 2025.

– Men hvor mye penger øremerker dere til mineralstrategien?

– Det er som sagt bevilget 30 millioner kroner allerede, men jeg vil minne om at det snart også kommer et statsbudsjett uten at jeg selvsagt kan si noe mer om det nå, sier Vestre.

– Avhengig av private

Han avviser at regjeringen stikker kjepper i hjulene for private gruveselskap når mineralstrategien åpner for statlig eierskap og et mulig statlig mineralselskap eller fond.

– Det blir i så fall et supplement til de private initiativene vi ser.

– Vi er helt avhengig av at private selskaper og investorer er villige til å fortsette det viktige arbeidet de allerede gjør innenfor dette området, sier Jan Christian Vestre.