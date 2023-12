Saka i korte trekk Ekspander/minimer faktaboks Miljørørsla, med Bellona i spissen, ønsker å prioritere Fensfeltet i Telemark framfor mineralutvinning på botn av havet.

Regjeringa fekk i førre veke fleirtal på Stortinget for å opne opp for mineralsatsing til havs.

Bellona kritiserer også regjeringa for å presentere havbotnmineral som einaste løysing på mineralkrisa vesten står ovanfor.

Olje- og Energiminister Terje Aasland meiner det ikkje er et anten-eller-scenario, men at begge delar er nødvendige for å få til ei god berekraftig mineralutvinning.

Aasland avviser at han framstiller havbotnmineral som einaste løysing på mineralkrisa, og seier han lenge har vore ein forkjempar for mineralutvinning på land.



Miljørørsla i Noreg har fått ei ny felles kampsak. Utvinninga av havbotnmineral.

Reaksjonane har vore sterke etter at Regjeringa fekk med seg Høgre og Frp på eit forslag om å opne for å leiting etter mineral på botnen av havet.

– Eg blei heilt frå meg da avgjerda kom, seier leiar i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Kritikken frå miljøorganisasjonane går på at styresmaktene ikkje har nok fagkunnskap om mineral på havbotn, og at risikoen for miljøet difor er for høg.

Bellona meiner også at regjeringa framstiller mineral i havet som einaste alternativ til å løyse mineralkrisa.

Området regjeringa vil opne for leiting er på 281.000 kvadratkilometer og ligg i Barentshavet og Grønlandshavet. Foto: Oljedirektoratet / NPD

Miljørørsla ser no til Fensfeltet i Telemark som eit betre og tryggare alternativ.

– Fensfeltet er ein av Europas største førekomstar av sjeldne jordarter. Likevel ser me at pengane og merksemda går til mineral i havet, seier Martin Melvær i Bellona.

Fensfeltet

Behovet for mineral i verda er stort.

Fensfeltet er eitt av dei mest profilerte prosjekta på land grunna eit stort potensial for sjeldne metall. Metall som er avgjerande for å produsere framtidas teknologi.

Metalla er kjend som Rare Earth Elements (REE).

Det er ikkje mogleg å produsere korkje elbilar, mobiltelefonar eller forsvarsmateriell utan desse metalla. Europa er desperate etter å bli meir sjølvforsynte på dette området. I dag er vesten avhengige av import frå Kina.

Gruveselskapa som opererer på Fensfeltet i dag planlegg for ei underjordisk gruve som dei hevdar vil bli mykje meir berekraftig enn tradisjonell gruvedrift.

Miljørørsla samlar seg

Bellona har lenge vore positive til Fensfeltet. Gruvedrift på land har også vore omstridd tidlegare, men Melvær opplever at dei andre miljøvernorganisasjonane har teke innover seg behovet for mineral i framtida.

– Det er mykje mindre risiko knytt til Fensfeltet samanlikna med mineral på havbotn, seier Melvær.

NRK har kontakta fleire av dei største miljøorganisasjonane i landet. Dei er generelt skeptiske til det dei skildrar som unødvendig gruvedrift, men alle er positive til prosjektet på Fen.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender Framtiden i våre hender er ingen tradisjonell tilhengar av gruvedrift på land. Deira fanesak er at meir metall og mineral må brukast på nytt og at verda får ein sterkare sirkulærøkonomi. Likevel anerkjenner Riise at det vil vere behov for noko mineralutvinning i det grøne skiftet. Gjeve at gruvedrift på Fensfeltet blir underlagt strenge miljøkrav, er ho positiv. – Akkurat no peiker Fensfeltet seg ut som eit prosjekt som vil kunne treffe på mange kriterium for eit potensielt gruveprosjekt.

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet Naturvernforbundet har innsett at minerala på Fensfeltet har så stor verdi at dei vil kome opp av bakken viss det lønner seg å vinne dei ut. Gulowsen meiner regjeringa difor må førebu og utvikle Fensfeltet for drift, slik at gruvedrift kan gå føre seg på ein forsvarleg måte. – Fensfeltet burde vere Noregs mest prioriterte gruveprosjekt.

Sigrun Gjerløw Aasland i Miljøstiftinga Zero Zero er opptekne av at styresmaktene skal vinne ut mineral der ein har eit kunnskapsgrunnlag rundt risiko til miljøet. Aasland meiner ein har mykje meir kunnskap om Fensfeltet og gruvedrift på land. Difor er dei positive til Fensfeltet, men vil stoppe leitinga i havet. – Viss me skal gjere inngrep i naturen er me avhengige av kunnskap. Det har me ikkje på havbotnmineral.

Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom Natur og ungdom er ein organisasjon som har markert seg sterkt mot gruvedrift på land. Dei har særleg vore kritiske til Nordic Mining sine prosjekt i Førde- og Repparfjorden. Losnegård understrekar likevel at dei ikkje er prinsipielt imot all gruvedrift, men er motstandarar av sjødeponi. Og mineralutvinning på havbotn sjølvsagt. – Gruvedrift vil aldri vere heilt berekraftig, men i tilfellet med Fensfeltet så er det viktig nok å ta ut desse minerala.

Men er det slik at miljørørsla no berre brukar Fensfeltet som eit skjold i kampen mot mineralutvinning på havbotn? Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Zero avviser dette når NRK spør.

Natur og ungdom er derimot tydlege på at dei ønsker å prioritere Fensfeltet på kostnad av havbotnmineral.

– Ja, det kan vere litt sånn. I tilfellet med Fensfeltet er det viktig nok å ta ut desse minerala. Men me ventar at prosjektet blir følgt opp og skjer på ein mest mogleg berekraftig måte, seier Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård i Natur og ungdom.

Vil grave til havs og til lands

Olje- og Energiminister Terje Aasland vil ikkje gå med på at ein set havmineralsatsinga og Fensfeltet opp mot kvarandre.

– Det handlar ikkje om anten eller. Det handlar om dei moglegheitene me har for å utvikle mineral på ein mest mogleg berekraftig måte. Me treng begge delar.

– Bellona meiner du framstiller havbotnmineral som einaste alternativ på mineralkrisa?

Fleire gruveselskap har prøvebora på Fensfeltet i langt tid. Her ser me borekjernar som blei henta ut frå feltet i haust. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Da har ikkje Bellona høyrd kva eg har sagt. Eg har lenge vore ein forkjempar for mineralutvinning på land. Men eg vil at me skal bidra i ein større samanheng, og da må me vinne ut mineral fleire stader på ein mest mogleg berekraftig måte.

At miljørørsla er positive til Fensfeltet seier statsråden han er glad for.

– Eg håpar dei framleis er positive når eventuelle konsesjonssøknader og liknande skal på plass. Det er oftast da motstanden kjem, seier Aasland.

Naturvernforbundet og Bellona fryktar også at pengane og merksemda vil gå i favør av havet og øydelegg for prosessen på Fensfeltet.

– Det er eg heilt ueinig i, seier Aasland.