Brede firefelts motorveier med 110 km/t i fartsgrense kan bli mer sjelden fremover.

Vegvesenet ser for seg to alternativer; det ene er en vei med to eller tre felt, med 90 km/t.

Det andre er en smal firefelts vei, med fartsgrense på 90 eller 100 km/t.

Dette er forslaget fra Statens vegvesen: Ekspandér faktaboks Grensen for hvor det skal bygges firefelts motorvei vil heves for veier med ned til 6000 kjøretøy i døgnet, til 8000.

Terskelen for hvor mye trafikk som minimum må til, skal bli høyere.

Det skal også bli høyere terskel for hvor det skal bygges bred firefelts motorvei med 110 kilometer i timen.

I dag er terskelen 12.000 kjøretøy i døgnet. Nå vil de heve den til 15.000.

Foreløpig kan planene påvirke to prosjekter. Det ene er motorveien mellom Kongsberg og Notodden.

Istedenfor en smal firefeltsvei med 110 kilometer i timen kan det bli to eller tre felt med 90 kilometer i timen. Dette gjelder på strekningen Saggrenda-Elgsjø.

Det kan også bli smalere motorvei mot Sverige. Det var planlagt for 110 kilometer i timen mellom Retvet og Vinterbro, men nå vil Vegvesenet vurdere å endre til 100 kilometer i timen.

Det viser en ny faglig anbefaling som vegvesenet har sendt til Samferdselsdepartementet.

– Billig og bra for miljøet

Det går naturligvis raskere å komme seg frem på en firefelts vei med 110 kilometer i timen, men det er flere fordeler med å bygge færre av disse, mener vegvesenet.

De trekker frem at 2-3 felt med 90 km/t gir mer skjerming av sårbare områder, i tillegg til mindre inngrep i naturen.

– Det handler om at en både ønsker å kutte kostnader og spare areal. Dermed vil en 2–3 felts vei være et godt alternativ til firefelts motorvei, der det ikke er altfor mye trafikk, sier seksjonssjef Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen.

GODT FORSLAG: Seksjonssjef Tanja Loftsgarden i vegvesenet mener det nye forslaget imøtekommer både utbyggere og de som ferdes langs veien. Foto: Statens vegvesen

Loftsgarden påpeker at det har vært utfordringer med å lykkes med veiprosjekter. Blant annet fordi de blir for dyre, og krever for mye areal.

– Vi forholder oss til de oppdragene vi får fra Samferdselsdepartementet, og føler at det vi har foreslått nå imøtekommer behovene til både utbyggere og de som ferdes langs veien.

Naturvernforbundet jubler

Det nye vegforslaget er godt nytt for Naturvernforbundet.

Leder Truls Gulowsen er glad for at statens vegvesen deler de samme synspunktene som dem.

STØTTER FORSLAGET: Truls Gulowsen i Naturvernforbundet er glad for at vegvesenet vil spare miljøet når de skal bygge veier i fremtiden. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi kan ikke legge til grunn at trafikken skal fortsette å øke. Det er allerede altfor mye biltrafikk på norske veier. I en klimavennlig fremtid må vi kjøre mindre, ikke mer, sier Gulowsen.

Han mener det ikke er vits i å håpe på at det blir mer trafikk, for å så bruke det som en «dårlig og skjult unnskyldning» for å bygge det han mener er overdimensjonerte motorveier.

– Dette er en avslutning av Frp-perioden i norsk motorveipolitikk, som har vært politisk styrt med monster-motorveier med enormt naturtap og enorme økonomiske konsekvenser, avslutter Gulowsen. Les også: Veg og jernbane vil ta én million kvadratmeter med matjord i året

– Tilbake t il fortiden

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) blir provosert av forslaget om å bygge smalere veier. Han frykter det vil føre til flere ulykker.

IKKE ENIG: Bård Hoksrud håper ikke regjeringen går inn for forslaget fra vegvesenet. Han heier på mer utbygging av firefeltsveier. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Veien gjennom Vestfold var tofelts, og ble tidligere kalt for Dødsveien. Etter at man bygget ut der, har det nesten ikke vært noen alvorlige eller dødsulykker på den veien.

Hoksrud er heller ikke enig i at veiutbyggingen som partiet hans har kjempet for ødelegger naturen eller koster for mye.

Det mener han den tredje broen mellom Porsgrunn og Bamble er et godt eksempel på.

– Vi bygget for smått og dårlig i fortida. Det vegvesenet vil tilbake til nå er i hvert fall naturinngrep, og det er dårlig for samfunnet. Det koster vanvittig mye å bygge det samme tre ganger, i stedet for å bygge en god firefeltsvei med én gang.

Han har heller ikke tro på at det vil bli færre kjøretøy på norske veier i fremtiden.

– Trafikken er høyere, det kan verken vegvesenet eller Naturvernforbundet nekte for, og da må vi bygge skikkelige veier.

Forslaget til Statens vegvesen skal legges ut på høring, for å få innspill fra flere aktører.