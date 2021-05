Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tønsberg er blant kommunene som må gi fra seg vaksine til fordel for andre kommuner. Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) er mildt sagt irritert.

– Dette er ugreit. Jeg er ikke villig til å gi fra meg doser til andre kommuner slik situasjonen er i kommunen vår nå, sier Pedersen.

Hun forteller at de har en stigende smittetrend og doblet antallet smittede forrige uke. I tillegg har én av tre ukjent smittevei.

– Jeg hadde forståelse for forrige prioritering, men ikke denne. Jeg sier dette på vegne av Tønsbergs befolkning, fordi vi er inne i en veldig usikker situasjon, sier Rygh Pedersen til NRK.

Ifølge statsminister Erna Solberg vil 319 kommuner over sju uker gi fra seg cirka 30 prosent av vaksinene sine i snitt.

– Blant dem er kommuner som Ålesund og Porsgrunn. Vurderingen er at man totalt sett som land kan åpne mer opp og komme tilbake til normalen, sier Solberg.

13 kommuner får ingen endring.

– Mot all logikk

Også i Porsgrunn, som har det høyeste antallet smittede per 100.000 innbyggere akkurat nå, møtes forslaget fra regjeringen med sinne.

– Dette må være et arbeidsuhell. Jeg skjønner at de ønsker å prioritere byområdene på østlandet. Men at de baserer dette på smittetall fra i vinter, er mot all logikk. Det oppfattes ekstremt urettferdig, sier Robin Kåss.

Regjeringen går inn for å gi 24 kommuner i Oslo og Viken 60 prosent flere doser enn de ellers ville fått. Årsaken er at de har hatt høyt smittetrykk over tid.

Dermed må mange kommuner gi fra seg vaksiner.

– Vi har et heftig utbrudd, og dette er det siste vi trenger nå.

I Vestfold og Telemark har det vært en smitteøkning på 81 prosent i forrige uke. I Grenland, der Porsgrunn hører til, har smitteutviklingen vært aller verst.

– Vi er sett, hørt og forstått

To av kommunene som får flere vaksiner er Drammen og Lillestrøm.

Begge kommunene har vært blant de hardest rammede i Norge, og har lenge levd under strenge koronaregler.

– Jeg ble veldig glad. Det er dette vi har bedt om. Vi har fått gjennomslag. Jeg er glad for at vi er sett, hørt og forstått. Vi har jobbet for dette lenge, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap).

Vik har i lang tid bedt regjeringen om at kommunen skal prioriteres.

– Vi er veldig glade for dette. Vi ligger nesten på bunn i Norge i vaksinegrad, og må ta igjen feltet, sier han.

Også drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) kunne juble onsdag kveld.

– Dette var hyggelig. Jeg håpet på at det var dette som skulle komme i dagens pressekonferanse, sier hun, og legger til:

– Alle ordførere ønsker at innbyggerne skal bli vaksinert, men Holden-utvalget var veldig tydelige på hvordan prioriteringen ville være. Jeg er glad for at regjeringen fulgte deres råd.

Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få flere doser (med forbehold om endringer) Ekspandér faktaboks Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Frogn

Gjerdrum

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Moss (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Nannestad

Nittedal

Nordre Follo

Oslo (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Rælingen

Råde

Sarpsborg (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Ullensaker

Vestby

Ås Kilde: Regjeringen

Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få like mange doser som før (med forbehold om endringer) Ekspandér faktaboks Bergen

Førde

Hamar

Kongsvinger

Kristiansand

Larvik

Nes

Ringerike

Ringsaker

Sandnes

Skien

Stavanger

Trondheim Kilde: Regjeringen