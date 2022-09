Politiets nettpatrulje har den siste tida mottatt flere tips om videoer av råkjøring som deles i sosiale medier.

En av dem som deler videoer er «Preben».

Han er i begynnelsen av 20-åra og heter egentlig noe annet, men vil være anonym for å ikke bli gjenkjent av politiet.

Del av et bilmiljø

Videoene legges ut for å underholde andre med samme lidenskap for bil. Flere steder i sosiale medier ligger det videoer der det kjøres i hastigheter over 300 km/t.

Bilene er raske og dyre. «Preben» sier det ikke er uvanlig at bilene i miljøet han tilhører koster rundt 1,5 millioner kroner.

– Det blir kul stemning når vi heier hverandre opp og gir kule kommentarer og sånt, sier han.

«Preben» er en del av et bilmiljø på Østlandet. Han sier de samles i grupper på over 500 som parkerer i en sirkel, leker seg med bilen og er sosiale.

Han etterlyser flere områder der bilinteresserte kan kjøre lovlig.

LIDENSKAP: Bil er den store lidenskapen til «Preben». Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Adrenalin

Han beskriver at å kjøre fort gir et adrenalinrush han ikke får noe annet sted, selv om det kan bety at livet henger i en tynn tråd.

– Når man først er dum nok til å kjøre så fort, så gjør man det hvert fall klokka 04.00 på natta når man er alene. Skulle det gå galt, er det bare meg det går utover, og kanskje et autovern, sier «Preben».

Kjøring sent på natta er også et forsøk på å unngå politiet.

– Folk flest tenker at så lenge man ikke blir tatt, så er det lovlig.

– Tenker du det?

– Ja, absolutt.

– Tenker dere noe over at dere oppfordrer unge til å kjøre fort?

– Jeg har det litt i bakhodet, men til syvende og sist tror jeg ikke det jeg deler kommer til å være avgjørende for om en gutt med førerkort kjører fort eller ikke.

Han sier flere som ser videoene er unge som ikke har lappen selv.

– Det er også kommentarer som går på at dette kan ende med uaktsomt drap. Mange sier de også rapporterer det videre til politiet, men de fleste klapper deg på skulderen og sier det er tøft, sier «Preben».

Ifølge politiet er det straffbart å oppfordre til kjøre raskere eller å kappkjøre.

Bekymra

Nylig ble en mann i Rogaland dømt til fengsel i halvannet år for å ha kjørt i nesten 300 kilometer i timen med en motorsykkel.

Råkjøringa bekymrer trafikkoordinator Henning Ødegaard Johansen i Sør-Øst politidistrikt.

– Risikoen er så stor for at du skal bli hardt skadd eller drept i trafikken, dersom dette skulle gå galt. Det er ikke dette verdt, sier han.

Den typiske føreren er som «Preben», en mann i 20–25 års-alderen, som har råd til å kjøpe en bil med stor motor.

BEKYMRA: Tenk på hvilken fare du utsetter deg selv og andre for hvis du tråkker for hardt på gasspedalen, er oppfordringen fra trafikkoordinator Henning Ødegaard Johansen i politiet. Foto: Herman Omland / NRK

Noen ganger vet politiet på forhånd hvilke veier det er planlagt å kjøre fort på. Da sender de ut en sivilbil med kamera.

– Vi har tatt noen biler på grunn av det.

Ofte har bilførerne forsøkt å skjule registreringsnummeret sitt, eller tatt grep for å ikke bli gjenkjent på videoene. Men det er ikke alltid de lykkes med å være anonyme.

– Enorme krefter

Politiet har tatt kontakt med unge bileiere etter å fått nyss om videoer med råkjøring.

Blir de tatt, får det konsekvenser.

– De vil bli anmeldt, bøtelagt og få førerkortet midlertidig beslaglagt samt en inndragningstid på førerkortet, sier Johansen.

Roar Kristensen i Norsk Motor Klubb Larvik ble godt kjent med høye hastigheter da han kjørte rallycross da han var yngre.

Han sier det er galskap å kjøre i 300 km/t på offentlig vei.

– Du får tunnelsyn etter 140 km/t. Etter det har de fleste store problemer. Treffer du noe i den hastigheten, blir du knust, sier han.

Kristensen mener det også burde vært flere arenaer for unge som vil kjøre under kontrollerte forhold.

– Man må ofte dra langt av gårde. Jeg håper kommunene vil jobbe for å få de unge på bane og ikke på veiene, sier han.