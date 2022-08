Mannen ble pågrepet av politiet i mai i fjor etter å ha blitt observert i svært høy fart på motorsykkelen sin to ganger tidligere på dagen.

På motorsykkelen beslagla politiet et lite videokamera. Der fant de filmer som viste omfattende råkjøring fra juli 2020 til mai 2021.

Det groveste tilfellet skjedde på E39 i Stavanger. Om kvelden den 10. september kjørte han gjennom Eiganestunnelen i særdeles høy hastighet.

Videoen viser at 31-åringen foretok en rekke forbikjøringer, der den ene var på innsiden av bilen han passerte.

292 kilometer i timen viser speedometeret i videoen, til tross for at det er 80-sone på stedet. Politiet mener den reelle farten er 263 kilometer i timen.

Ved et annet tilfelle har mannen filmet seg selv i 210 kilometer i timen (234 kilometer i timen på speedometeret), til tross for at det er 60-sone på stedet.

Politiet har i ettertid testet speedometeret, og det forteller at den reelle hastigheten er noe lavere enn det speedometeret viser.

Kunne vært enda flere tilfeller

Totalt besto tiltalen av 56 grove fartsovertredelser, men det kunne vært mer.

– Videoene er fremvist i retten, så alt vises der. Men i tiltalebeslutningen tok jeg bare med de 56 groveste tilfellene, sier politiadvokat Sveinung Andersen.

Politiadvokat Sveinung Andersen har aldri opplevd maken til råkjøring. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Andersen fant ingen tilsvarende dommer i det norske rettssystemet da han skulle legge ned påstand om straff for den 31 år gamle eks-motorsyklisten fra Jæren.

– Jeg kjenner ikke til tilsvarende saker med samme omfang og grovhet. Det har nok vært enkelte tilfeller med høyere hastighet, men her var omfanget så utrolig høyt, sier Andersen.

Streng straff

Sør-Rogaland tingrett har ikke trodd på mannens forklaring om at han hadde lånt vekk motorsykkelen sin, og at det ikke var han som kjørte da videoene ble filmet.

Tingretten har derfor dømt mannen til 1,5 års fengsel.

I tillegg er mannen fradømt retten til å ha førerkort for alltid.

– Det er kjempeviktig at han mister retten til førerkort. Sånne folk skal ikke ha «lappen». Her er trafikksikkerheten ikke tatt på alvor, og da er det viktig at de lukes ut fra trafikken, sier Andersen.

Tingretten skriver i dommen at tiltalte «har skapt svært trafikkfarlige situasjoner hvor risikoen for fare eller skadeforvoldelse har vært betydelig».

– Det er bare tilfeldigheter som har gjort at det ikke har blitt en dødsulykke av råkjøringen, sier politiadvokaten.

Blir trolig anket

Mannens forsvarer, Frode Jæger Folkestad, har ikke fått diskutert dommen med sin klient.

– Mannen er tidligere ustraffet og har ingen prikker. Dommen er streng. Mitt råd er at han anker, men dette skal vi diskutere når min klient har fått satt seg inn i dommen, sier Jæger Folkestad.

I retten stod mannen fast på at politiet har tatt feil person.

– Han sier at det ikke er han som har kjørt motorsykkelen på disse tidene og stedene, men at han har lånt den bort til noen kamerater, sier forsvareren.