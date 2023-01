Pårørende: Kanskje dette kan bidra til at andre får det bedre

– Ingen kan hjelpe mamma, men kanskje dette kan bidra til at de som lever nå får det bedre.

Det sier Tone M. Torgersen fra Nøtterøy. Moren hennes, Thorbjørg Ambjørnsen, er død, men bodde på Furuheim sykehjem i Larvik i den siste fasen av livet.

Sykehjemmet omtales i del to av Brennpunkt-dokumentaren: Omsorg bak lukkede dører.

Deler deres opplevelser

I programmet har Torgersen og hennes datter bidratt med private filmer og notater fra oppholdet til deres mor og mormor.

Deres opplevelser er at Ambjørnsen ikke fikk godt nok stell. I Brennpunkt-programmet vises det blant annet til at hun ofte var ustelt og møkkete når de kom på besøk.

Tone M. Torgersen har bidratt i del to i Brennpunkt-dokumentaren. Hennes mor bodde på Furuheim sykehjem den siste fasen i livet. Foto: Håkon Lie / NRK

– Det var tungt å se programmet, men det er et viktig budskap her. At eldreomsorgen må tas på alvor, sier Torgersen.

Brennpunkt-programmet vises på TV onsdag kveld, men ble lagt ut på NRKs nettsider onsdag morgen.

Det har allerede skapt reaksjoner.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger. De takker meg for at jeg orker å løfte dette. Andre pårørende sier de nå vil følge med og være mer på ballen i forhold til deres egne, forteller hun.

Har opprettet pårørende-telefon

Kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold, forstår at noen reagerer på programmet.

– Jeg forstår at dette virker sterkt på mange. Kanskje spesielt for innbyggere som aldri har sett et gammelt menneske eller har vært på innsiden av et sykehjem, så vil det gjøre noe med oss, sier hun.

Guro Winsvold er kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune. Foto: Rune A. Hansen / NRK

Tirsdag fikk pårørende på Furuheim sykehjem en orientering om programmet. I tillegg har kommunen opprettet en pårørende-telefon for å kunne ta imot henvendelser.

– Det har ikke vært så mange reaksjoner ennå. Vi regner med at det kommer mer i morgen, etter at programmet er sendt.

Hun forteller at de pårørende fra Furuheim foreløpig er avventende til programmet, men at de ser alvoret i situasjonen.

– Opplever dere at episoden gir et uriktig bilde av situasjonen på sykehjemmet i Larvik?

– Vi kommer nok til å ha en diskusjon om hvor representativt det bildet vi ser her er. Men det viser først og fremst hvilke dilemmaer våre ansatte står i, sier Winsvold og fortsetter.

– I forhold til å hjelpe folk i en hjelpeløs situasjon, og de avveiningene man må gjøre for å gi god omsorg, skjerme og ivareta medbestemmelse, forklarer Winsvold.

Hun understreker at de ansatte hver dag gjør det de kan for å gjøre situasjonen, innenfor de rammene de har, så verdig som mulig.

– Det er alltid et spørsmål om vi har tilstrekkelig kompetanse, nok folk på jobb og god nok tid. Det er noe av det vi kommer til å diskutere fremover, sier Winsvold.

Furuheim sykehjem i Larvik omtales i del to av Brennpunkt-dokumentaren: Omsorg bak lukkede dører. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Gjør vondt

Også Norsk Sykepleierforbund peker på kompetanse og mangel på tid som utfordringer i dagens eldreomsorg.

– Det ene er grunnleggende kunnskap og skjønne hva som må til for å utføre sykepleie godt og riktig. Det andre er å ha tiden som trengs for å gjøre det ordentlig,

Det sier Randi Askjer, fylkesleder i Vestfold og Telemark. Hun synes programmet viser utfordringene sykepleiere står overfor og at godt stell tar tid.

Randi Askjer er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Vestfold og Telemark. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Aksjer forteller at det var vondt å se programmet, men hun mener det er viktig å plassere ansvaret hos politikerne.

– Mange ledere står i en skvis mellom det å gi gode tjenester og rammer som er for små, sier Askjer og fortsetter:

– Det er myndighetene, Stortinget og politikerne som gir rammene og fatter vedtak og lover for hva verdigheten skal være. De må vite om det er mulig å gjennomføre, understreker hun.

Få tilsynssaker

Larvik kommune skal gå gjennom hendelsene som vises i Brennpunkt-programmet. De har også opprettet et internt tilsyn som skal se om noe bør rettes opp.

– Vi jobber hele tiden sammen med våre ansatte om å bli bedre, sier Winsvold.

Det er Statsforvalteren som fører tilsyn med kommunene, men fylkeslege Sigmund Skei sier at de har få tilsynssaker fra sykehjem.

Sigmund Skei, fylkeslege. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Larvik kommune skiller seg heller ikke ut fra andre kommuner.

– Vi har relativt få klagesaker. Det gjelder både varsler fra ansatte og klager fra pårørende og pasientene selv. Vi har ikke noe grunnlag for å si at det står dårlig til, sier han.

NRK gjør oppmerksom på at Tone M. Torgersen er politiker i Færder kommune. Hun sitter i kommunestyret for Frp, men uttaler seg her som privatperson.