Torsdag for to uker siden badet hunden Tassen (2) i Akersvannet i Stokke. Få timer senere ble han syk og kastet opp.

Hundeeier Petter Nilsen ble bekymret. Fredagen etter kom hunden til dyrlegen i Tønsberg. Da var det for sent.

Store leverskader tydet på at hunden hadde fått i seg noe giftig. Skadene var forenelige med inntak av blågrønnalger, som vokser i Akersvannet.

De lignet også på skadene hunden Sandy hadde, da hun døde mandag forrige uke etter å ha badet samme sted.

Svaret på obduksjonen er foreløpig ikke kommet. Dermed kan det ikke med sikkerhet fastslås at to år gamle Tassen døde etter å ha fått i seg alger. Foto: Petter Nilsen / Privat

Begge hundeeierne forteller til NRK at vannet var klart da de lot hundene bade der.

Høye leververdier

Veterinær Ingvild Johannesen ved Tønsberg dyreklinikk bekrefter at de gjorde en del av de samme funnene i de to hundene.

Johannesen understreker at de ikke har fått svar på obduksjonen av Tassen. Hun kan derfor ikke si med sikkerhet at det var algene som førte til at hunden døde.

– Det er mange grunner til at hunder kan ha høye leververdier, slik som Tassen hadde da han døde, sier veterinæren.

Blågrønnalger kan være én årsak.

– Hvis du har en hund som har badet og fått i seg alger, så er det veldig sannsynlig at den har høye leververdier.

BLÅGRØNNALGER: Blågrønnalger kan oppstå når det blir varmt i været. Sammen med nitrogen og fosfor fra gjødsling og kloakk gir dette perfekte forhold for blågrønnalger. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Varmen gir mer gift

Blågrønnalger finnes naturlig i mange vann. De produserer en gift når de får gode vekstvilkår.

Det varme været gir sammen med nitrogen og fosfor fra gjødsling og kloakk i nærområdet perfekte forhold for blågrønnalger.

Oppblomstring av slike alger er vanlig i mange innsjøer i lavlandet, særlig på Østlandet, på Sør-Vestlandet og i Trøndelag.

Fagsjef for landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Jon Randby, forteller at problemet i Akersvannet har vært kjent siden 80-tallet.

På 90-tallet ble det satt opp fangdammer som skulle fange opp og hindre at næringsstoffer og plantevernmidler gikk ut i Akersvannet.

ALGEOPPBLOMSTRING: Fagsjef for landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Jon Randby, tror det er flere faktorer som spiller inn på algeoppblomstringen. Foto: Hans Philip Hofgaard / nrk

Dette hadde ikke god nok effekt. Dermed kan det være tilførsler fra andre faktorer som bidrar til oppblomstringen.

Bønder vil ha tiltak

Nå vurderer Statsforvalteren om det skal innføres lokale regler for hele fylket.

Eksempler på dette kan være å forby høstpløying, redusere gjødsling eller begrense hvilke vekster bøndene kan ha i utsatte områder.

Nestleder i Bondelaget i Vestfold og Telemark, Silje Eckdahl, sier de er positive til å finne ulike tiltak for bøndene.

Hun forteller at de fleste bønder er opptatt av miljø, og at flere selv har husdyr som kan bli syke av giftalgen i innsjøene.

– Så jeg vil si at det er absolutt veldig stor positivitet blant bøndene på å utføre tiltak.

Hun legger til at bøndene da trenger mer penger for å kunne utføre tiltakene fordi det gir merarbeid for dem.

Håper området stenges

Hundeeier Petter Nilsen har selv vokst opp ved Akersvannet. Han tok over barndomshjemmet for 17 år siden.

FORGIFTET: Petter Nilsen mistet hunden sin etter at den badet i Akersvannet. Nå frykter de at det var blågrønnalgene som forgiftet hunden. Foto: Philip Hofgaard / nrk

Han mener det kom opp noen skilt om blågrønnalgene i området på 80-tallet, men etter det har det vært stille.

– Jeg har ikke hørt om noen blågrønnalger i hvert fall, sier han.

Nå håper han at området skal bli stengt eller at andre tiltak blir satt inn for å forhindre at flere skal bli syke.

Nilsen forteller at hunden betydde mye.

– Jeg tror ikke det blir noen ny hund med en gang. Jeg tror vi må vente lite grann.

Sandefjord kommune har satt opp flere plakater med advarsler ved Akersvannet etter at den andre hunden, Sandy, døde.