– Jeg merker at det er mye bedre å være på jobb, sier sykepleier Arta Berisha Mucha.

Hun jobber på Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter i Sandefjord. Her jobber hun sammen med 230 stykker. Rundt 200 av dem er fast ansatte og resten vikarer.

– Da jeg begynte her var det ikke så mye flyt. Arbeidsoppgavene var uoversiktlige og det var en del uro i avdelingen, sier hun.

Snuoperasjon

Kristin Thorsen begynte som leder for avdelingen i 2019. Hun fikk ansvaret for snuoperasjonen.

Da lå sykefraværet i helse- og omsorgstjenestene på rundt 11 prosent på landsbasis. På Kamfjordhjemmet i Sandefjord var sykefraværet på 38 prosent.

– Folk var ikke trygge på hverandre. De som skulle gi veiledning var syke og borte. De som var fagutdanna var syke og borte. Da blir det veldig usikkert for de som er igjen, sier Thorsen.

Nå er situasjonen en annen. Med hjelp fra Nav, og ulike tilnærminger til den sykemeldte har sykefraværet gått ned til 6 prosent.

Sykepleier Arta Berisha Mucha og avdelingsleder Kristin Thorsen på Kamfjordhjemmet. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Thorsen sier de har jobbet systematisk og tett på alle som har vært syke i samarbeid med fastleger.

– Noen er tilbake i full vigør og får hjelp med vekst og utvikling. Det har vært utskiftning for de som ikke har hatt helse til å stå i denne oppgaven.

Jobber med eget hode

Ansatte som har vært sykemeldte over år har fått hjelp til å få nye jobber og å stå i disse.

– De har brukt ekspertbistand fra Nav til å bli kjent med seg selv og for å finne ut hva som skal til for å eventuelt komme tilbake til jobb. Eller om det er andre typer jobber de tenker at de heller skulle hatt, forteller Thorsen.

Noen ansatte har kommet frem til at de ikke har helse til å stå i jobben, og at de ønsker å bytte jobb. Da har de søkt om tilretteleggingstiltak, slik at de kan søke med fortrinn til andre jobber i kommunen.

– De har jobbet med eget hode. Det er ikke lett å slutte i jobb og miste kolleger. De som har gjort det takker for hjelp til å få nye jobber, sier Thorsen.

Bedre for pasientene

Berisha Mucha sier et lavere sykefravær blant de ansatte betyr mye for beboerne. De trenger ikke lenger å forholde seg til så mange nye ukjente personer.

– Vi skaper hygge og de føler seg trygge og ivaretatt i møte med oss, sier hun.

Janicke Vilnes, veileder i Nav har vært med på å styrke lederne på Kamfjordhjemmet i hvordan de skal håndtere syke ansatte.

– Vi har jobbet aktivt med å sette ting i system. Hva bør lederne og ansatte gjøre og når bør man koble på Nav, sier Vilnes.