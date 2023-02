Regjeringen fikk onsdag råd fra Energikommisjonen til en ny klimapolitikk.

Kommisjonen tror ikke Norge har nok kraft til å nå klimamålene for 2030.

I Bamble bygges det et industriområde på 4000 dekar, som vil trenge enorme mengder kraft – grønn kraft.

Les også: Strid om «juvelen» i det norske kraftsystemet

Nei til vindmøller

Men i 2021 gjorde Bamble kommune det til et prinsippvedtak å ikke ha så mye som en vindmølle.

Vedtaket møtte motstand.

Kommisjonens forslag om å bygge mindre anlegg, såkalt «nærvind» i industriområder og langs veiene, kan ha endret ordførerens oppfatning.

– Jeg mener det ligger til rette for å ha energi tilgjengelig veldig nært på der utviklingen skjer. Det er spennende, sier ordfører Hallgeir Kjelldal.

Er du positiv til bygging av mindre vindmøller langs veier og i industriområder? Ja Nei Vis resultat

Positiv til «nærvind»

Industriområdet i Bamble kan ikke driftes av vind alene, men det kan bidra.

– Her trengs det mye grønn kraft. Mer kraft enn noen få vindmøller kan skaffe, men det kan være med på å skape den entusiasmen vi trenger for å utvikle dette området, sier ordføreren.

Bygging av nærvind skal sette et mindre fotavtrykk i naturen.

– Er du villig til å justere på prinsippvedtaket?

– Det må vi jo se på, også håper jeg kommunestyret også er innstilt på det samme. Verden har gått fremover, sier Kjelldal.

KRAFT: Vindmøller i nærheten av infrastruktur i Nauen, Tyskland. Foto: Ferdinand Ostrop / Ap

Enorme mengder kraft

Anleggene hos Yara og petrokjemiselskapet INEOS i Bamble er et godt eksempel på hvor mye kraft som trengs fremover.

Selskapet skal kutte CO₂-utslippene med 1,3 millioner tonn. Det er like mye som utslippene fra 500.000 fossilbiler.

KRAFT: Anlegget hos Yara og petrokjemiselskapet INEOS i Bamble krever mye kraft. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

For å få til dette, er det behov for like mye strøm som det 150 store vindturbiner produserer i året.

Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya industripark, tror det vil være lettere å få aksept for vindmøller når de plasseres på industriområder.

– Disse nærvindmøllene er mye mindre og vil ikke ruve i terrenget. Kraften derfra vil egne seg til å dekke bebyggelsen rundt, men bedriftene er fortsatt avhengige av de store kraftverkene, sier Gotaas.

Les også: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land: – Dette er uønsket

Energikommisjonen foreslår at en økt andel av inntektene fra vindkraft skal gå til vertskommunene og at 15 prosent av grunnrenteskatten til staten fra det enkelte vindkraftanlegg skal tilfalle den berørte kommunen.