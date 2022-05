En fremmed mann dukker opp på døra hjemme hos kvinnen i Færder kommune.

Han har med seg et tilbud som virker for godt til å være sant.

– Hun vet jo at man ikke skal si ja til sånt, hun er ikke dum, sier sønnen.

Likevel skriver moren under på en kontrakt. Det skulle hun komme til å angre på.

Kunne tilby rask hjelp

Mor og sønn ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, men NRK har fått lov til å publisere bilder av huset.

Hun vil at sønnen skal fortelle, sånn at andre tenker seg om før de takker «ja» til lignende tilbud.

Kvinnen hadde lenge ønsket å få vasket og malt huset. I tillegg ville hun bytte noen vinduer.

– Ingen håndverkere i området var ledige med det første. Den fremmede mannen på døra kunne hjelpe henne allerede etter helgen, sier sønnen.

Mannen, som utgav seg for å være arbeidsleder, var veltalende og hyggelig.

SLURV: Her er et av flere bilder som er tatt etter håndverkerne byttet kledning på en husvegg. Foto: Privat

Firmaet var registrert i Brønnøysundregistrene. Alt så ut til å være i orden, selv om sønnen stusset over at arbeidene kunne starte med én gang.

– Firmaet skyldte på at de hadde flere kunder som de måtte vente litt med å hjelpe, og at det var derfor de var ledige så raskt.

En stor plankehaug

Dagen etter at håndverkerne hadde vært der, dro sønnen på besøk til moren.

Han ble satt ut av synet som møtte ham.

– Da hadde de revet nesten hele veggen, mens moder'n satt inne og så på TV. En av plankene var kanskje dårlig, men resten var i grei stand, hevder sønnen.

DÅRLIG JOBB: Håndverkerne har ikke vært særlig nøye med arbeidet på veggen. Foto: Privat

Håndverkerne skal også ha presset moren til å betale for alle materialer på forskudd. Rundt 55.000 kroner ble overført.

Firmaet fant flere fiktive feil og mangler ved huset, ifølge sønnen. Derfor ringte han Lars Mamen i Fair Play Bygg. Firmaet hjelper blant annet privatpersoner med å sjekke om byggefirmaer driver legalt.

De fant fort ut at dette firmaet ikke var seriøst.

Politiet ønsker tips

Myndighetene ble varslet, og gikk til aksjon dagen etter. Arbeiderne ble bortvist.

Av hensyn til taushetsplikten, kan ikke leder ved A-krimsenteret i Tønsberg, Astrid Hygen Bakken, uttale seg om saken.

Men hun bekrefter at flere omreisende håndverkere er aktive i østlandsområdet nå.

HØRER GJERNE FRA DEG: Lederen for A-krimsenteret i Tønsberg, Astrid Hygen Bakken, ber alle som observerer omreisende håndverkere om å ta kontakt. Foto: Privat

– Vi er kjent med at omreisende opererer i flere deler av vårt nedslagsfelt i disse dager. Observerer du omreisende håndverkere i ditt nabolag, ønsker a-krimsenteret tips om dette.

Ifølge Bakken er fremgangsmetodene godt kjent.

– Underveis i arbeidet finner de ofte det de mener er flere «nødvendige utbedringer» som må gjøres, slik at sluttsummen blir mye høyere enn først avtalt.

Hun legger til at kundene i verste fall både kan miste penger og trygghet i eget hjem.

Slik kan du unngå å bli lurt: Ekspandér faktaboks Ikke ta imot tilbud fra håndverkere som ringer på døra

Ikke betal kontant

Sjekk om virksomheten er MVA-registrert

Ikke betal forskudd

Ikke forskutter kjøp av materialer m.m. – verken kontant eller per bank

Ikke bli med til minibank for å ta ut penger

Ikke la håndverkeren hjelpe deg med Vipps eller nettbank (vi har eksempler på at håndverker sier pengene ikke er mottatt, og fått overført penger flere ganger)

På www.handlehvitt.no finner du nyttige tips til hva du som forbruker kan se etter før du inngår avtale. Du finner også gode råd og en veileder for hvordan velge håndverker på skatteetaten.no/tettpa



Kilde: A-krimsenteret i Tønsberg

– Viljen til å bruke svart arbeid er stor

Denne saken er ett av 55 tips som Fair Play Bygg Oslo og omegn har behandlet så langt i år. I fjor mottok de over 200 tips.

– Det er en vilje i det norske samfunnet til å kjøpe billig og svart, det er et problem, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg.

MOTTAR MANGE TIPS: Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn mottar årlig rundt 200 tips fra privatpersoner eller andre aktører om useriøse håndverkere. Foto: Ihne Pedersen

Han understreker at dette ikke var hensikten til kvinnen i denne saken, men at hun nok ville få fikset opp huset sitt raskt. Noe også sønnen hennes kan bekrefte.

Mange lar seg friste av billig, rask oppussing. Men ofte blir det ikke så billig likevel, advarer Mamen.

– Disse håndverkerne gir seg ut for å være en bedrift, men arbeidet som blir levert er av veldig lav kvalitet.

Han mener løsningen på problemet er å utdanne flere faglærte håndverkere i Norge, slik at vi slipper lange ventelister og kostbare snarveier.

– Du kan bli medskyldig

Så lenge det finnes et marked, vil det alltid være noen som tilbyr tjenester.

Skattekrimsjef Erik Nilsen advarer mot konsekvensene, dersom du velger svart arbeidskraft.

ADVARER: Skattekrimsjef Erik Nilsen råder folk til å være skeptiske til å slippe inn ukjente i hjemmene sine. Han råder deg til å sjekke referansene til firmaet du bruker.

– Man kan bli medansvarlig for den skatten og avgiften som ikke er betalt, og i ytterste konsekvens kan du bli dømt for medvirkning, sier Nilsen.

Han legger til at oppdateringen av avhendingsloven også bør tale for at folk tenker seg ekstra godt om.

– Hvis du ikke har god nok dokumentasjon på det som blir gjort, vil du få store utfordringer hvis du skal selge boligen.

Skattekrimsjefen har derfor ett råd til de som blir oppsøkt av håndverkere:



– Si nei!

Nilsen får støtte fra Mamen i Fair Play Bygg. Han mener seriøse håndverkere ytterst sjeldent oppsøker folk med tilbud.

IKKE SÅ NØYE: Ifølge sønnen bærer arbeidene preg av slurv. – De slang bare opp noen planker, sier han. Foto: Privat

Om håndverkerne hadde som mål å gjøre seg ferdige med huset eller ikke, er det ingen som vet.

Men at arbeidet som ble gjort var amatørmessig, var det ingen tvil om, ifølge sønnen.

– Enden på visa blir at broren min og jeg må hjelpe mamma med å sette huset i stand igjen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med firmaet som er omtalt i saken, ved å kontakte telefonnummeret som står oppført. Ingen har svart på våre henvendelser.