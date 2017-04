Omreisende steinleggere er tilbake

De britiske steinleggerne og asfaltarbeiderne har i flere år kommet til Norge i hopetall på vårparten. Unntaket var i fjor da nesten ingen omreisende steinleggere tok seg inn i landet. Men nå er de tilbake.

Skatteetaten opplyser at de første meldingene om omreisende håndverkere begynte å komme inn i starten av mars og at politiet har fått inn rundt 20 meldinger bare i Østfold, i tillegg til flere tilfeller i Follo, Romerike og Bærum.

– De tilbyr også andre tjenester som taktekking og vask av hus, i tillegg til asfalt- og steinlegging, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

Helsvart virksomhet

SKATTEKRIMSJEFEN ADVARER: – Hvis du betaler kontant eller blir sterkt oppfordret til å betale kontant, så er det en veldig sterk indikasjon på at dette er svart, påpeker Kristiansen. Foto: Skatteetaten

De utenlandske arbeiderne kommer på døra til privatpersoner og tilbyr asfaltering og steinlegging til svært lave priser – og krever å få betalt kontant.

– Dette er virksomheter som driver helsvart og som også står bak annen kriminell virksomhet. Mange kan oppføre seg truende dersom de ikke får det som de vil, sier skattekrimsjefen.

Kan bli anmeldt

Politiet og patruljer fra samarbeidssenteret mot arbeidslivskriminalitet i Oslo er ute og kontrollerer, men folk oppfordres til å være på vakt.

– Dette er et samfunnsproblem, og vi jobber for å bekjempe det. Vi klarer ikke dette alene. Vi er avhengig av at folk ikke benytter seg av disse tjenestene. Er det ikke et marked for denne virksomheten, forsvinner de, mener Kristiansen.

Han opplyser at dersom man betaler over 10.000 kroner kontant, kan man bli medansvarlig for steinleggernes skatteunndragelser. Dette gjelder også om man deler opp beløpet. Man kan også bli straffet hvis man bruker disse personene.

– Vi anmeldte tre personer i fjor, sier Kristiansen.

– Forbrukerne har et ansvar

Men betaling via bankkonto er ingen garanti for at personene du gir oppdraget til er lovlydige.

– De ber ikke alltid om kontant betaling. Noen ganger ber de om betaling over bankkonto. Da forsvinner pengene ofte umiddelbart ut av kontoen til andre kontoer i utlandet, sier Kristiansen.

Skatteetaten minner om at man som forbruker har et ansvar.

– Hvis du kjøper svarte tjenester, ødelegger du for dem som prøver å drive seriøst, og du bidrar til svart økonomi. I tillegg mister du noe så åpenbart som klageretten. Det sikreste du kan gjøre, er å avvise disse steinleggerne når de dukker opp, sier Kristiansen.