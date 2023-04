Fryktar at tusenvis av solcellepanel skal øydelegge utsikta

– Eg skjønar at vi må ha energi og at vi må tenke grønt. Men eg skjønar ikkje at vi må fjerne grøne område for å produsere straum, seier Hedda Trevland (40).

Like ved der ho bur på Sem i Vestfold kan 560 mål av landskapet blir dekt av solcellepanel. Det som var eit plantefelt med granskog kan bli erstatta av lange rekkjer med solcellepanel.

– Det kjem til å påverke store delar av Sem visuelt, seier ho.

Tormod Firing kan få utsikt til eit solkraftverk med 100.000 solcellepanel frå huset sitt om planane blir noko av. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Tormod Firing er redd det kjem til å gå ut over livskvaliteten å måtte sjå ut over eit stort område med solcellepanel ikkje langt frå huset.

– Eg veit ikkje kor lenge eg kjem til å bu her om solkraftverket blir noko av, seier han.

Om eit areal på 560 mål ikkje seier deg noko, så sjå for deg ein fotballbane:

fotballbane-1-stk-030423 Du trenger javascript for å se video. Video: Truls Antonsen/Ingvil Øvretveit / NRK

På denne «fotballbanen» kan det stå omtrent 1250 solcellepanel. Dei skal hauste straum frå sola i eit land der styresmaktene har sagt at vi treng mykje meir kraft i åra framover. Mange av oss vil ikkje ofre fleire fossefall. Høge vindturbinar er heller ikkje så populære.

Er det store solkraftverk på bakken som skal skaffe oss straumen vi treng?

I staden for ein fotballbane kan du no tenkje deg 80 fotballbanar ved sidan av kvarandre, omtrent slik:

Du trenger javascript for å se video. Video: Truls Antonsen/Ingvil Øvretveit / NRK

100.000 solcellepanel

– Det blir om lag 100.000 solcellepanel fordelt på på 2000 stativ på Akersmyra. Rekkjene med solcellepanel vil stå med fem meters mellomrom, seier Gaute Tjensvoll, forretningsutviklar i Fred Olsen Renewables.

Selskapet utviklar, bygg, driv og eig anlegg innan fornybar energi i fleire land, og interesserer seg altså for Akersmyra på Sem i Vestfold. Størstedelen av området ligg i Tønsberg kommune, resten høyrer til Sandefjord.

Gaute Tjensvoll i Fred Olsen Renewables meiner solenergien må utnyttast både på bygningar og i eigne solkraftverk slik dei ynskjer å byggje på Sem. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han seier at dei er opptatt av å samarbeide med kommunane slik at lokalsamfunnet og får nyte godt av solkraftverket.

Om det blir bygd, vil solkraftverket på Sem produsere om lag 60 GWh straum i løpet av året. Det utgjer omtrent forbruket til 25.000 gjennomsnittlege elbilar, ifølgje Gaute Tjensvoll.

75 prosent av produksjonen vil skje i sommarhalvåret, 25 prosent i vinterhalvåret.

– Eignar seg godt

Tjensvoll meiner Akersmyra på Sem eignar seg godt fordi det er gode solforhold, det er eit stort, flatt og delvis nyhogd område. Området ligg nært det regionale kraftnettet og transformatorstasjonar som anten er bygde eller planlagde.

Han understrekar at dei ynskjer å trekkje naboane med i planlegginga slik at utbygginga sjenerer minst mogleg.

Gaute Tjensvoll meiner mange stader i Vestfold og Telemark anten manglar godt nok nett, har for kupert terreng eller for kompliserte eigedomsforhold til at dei eignar seg til større solkraftverk.

Underskriftskampanje mot solkraftverk

Tettstaden Sem hadde i fjor 2.706 innbyggarar, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Mange likar ikkje tanken på eit stort solkraftverk her. På nokre veker har over 400 skrive under på eit opprop mot kraftverk på Akersmyra.

Kan hende er dette den første, organiserte kampen mot eit solkraftverk her i landet. Men det blir neppe den siste.

– Vi veg opp fordelar mot ulemper med solkraftverk, seier fagleiar Jørgen Kocbach Bølling i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Foto: privat

Ifølgje NVE er det stor interesse for å bygge solkraftverk på bakken i Noreg:

– Vi har fått melding om fire-fem store prosjekt. Eit av dei er på 100 megawatt-peak og kjem snart som ein konsesjonssøknad. Men vi har høyrd snakk om så mange som 30, 40 – ja kanskje 50 solkraftverk, seier fagleiar på solkraft og fjernvarme, Jørgen Kocbach Bølling i NVE.

Han seier at for å vite kor stort areal som trengst, kan ein grovt sett gonge talet på megawatt med 10. Då får du antalet mål eller dekar som trengst. Eit solkraftverk på 100 megawatt-peak, vil altså trenge 1000 mål.

Så langt planlegg dei fleste solkraftverk som er mykje mindre enn dette.

Tormod Firing på tur med hunden Felix med Akersmyra i bakgrunnen. – Det blir ikkje det same å går tur og sjå på eit industrianlegg, seier han. Huset hans ligg på andre sida av granskogen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Fryktar turområde og utsikt blir øydelagd

På Sem går Tormod Firing tur med hunden Felix på ein tursti langs Akersmyra. Det var ei myr som på 60-70-talet blei drenert og etter kvart erstatta med granskog. Delar av skogen er no hogd, men Tormod reknar med det berre tar et par år før det er grønt igjen.

– Eg går ofte tur rundt området og opp på åskammen på austsida. Der oppe får eg fin utsikt ut over det bølgjande landskapet, seier Tormod Firing (63), naboen til Hedda Trevland.

– Men du kan vel gå tur med hunden sjølv om det kjem eit solkraftverk her?

– Ja, det kan eg. Eg kan og gå tur rundt Borgeskogen industriområde, men eg kjenner ikkje at det gir meg den same roa som å gå i naturen, seier Firing.

Han understrekar at han ikkje er imot solenergi, men meiner det finst mange takflater og industriområde som bør brukast først.

Naboane Tormod Firing og Hedda Trevland seier dei ofte ser dyr og fuglar ved skogen bak dei. – Vi trur eit stort solkraftverk kjem til å gå ut over dyrelivet, seier dei. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Solkraft dobla i fjor

Solkraft står førebels berre for ein promille av den samla norske kraftproduksjonen, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat. Men den er på rask frammarsj. Berre i fjor blei den installerte effekten frå solceller dobla her i landet.

Fred Olsen Renewables har sendt førehandsmelding til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Om selskapet søkjer konsesjon, er det NVE som behandlar søknaden.

Skal solkraftverk ligge i naturen?

Ifølgje Statnett er det om få år slutt på kraftoverskotet vi har vore vande med å ha i Noreg. Ny industri og elektrifisering av alle samfunnsområde aukar behovet for fornybar kraft. Det er venta at solenergien etter kvart blir viktig i Noreg og.

– Vi treng meir solkraft, men vi bør utnytte taka på hus, fjøs og forretningsbygg før vi ofrar område i naturen, seier Anders Bjartnes, redaktør i Energi og klima. Foto: Norsk klimastiftelse

I fjor blei det gitt konsesjon til eit solkraftverk på bakken i Stor-Elvdal i Østerdalen med ein effekt på på sju MWp, og eit på Buer i Sarpsborg på 1 MWp. Begge desse er altså langt mindre enn det er snakk om å etablere på Sem. Til no er likevel dei fleste solcellepanel her i landet plasserte på taket på bygningar.

Skal vi bruke område i naturen til solkraftverk?

– Nei, vanlegvis ikkje, meiner Anders Bjartnes, redaktør i nettavisen Energi og Klima. Han vil gjerne ha meir solkraft, men ikkje i naturen. Han seier det kan tenkjast unntak, men at hovudregelen må vere å bruke bygningar til dette formålet først.

– Det er meir enn nok tak på lagerbygningar, kjøpesenter, fjøs og bustadhus som ein kan bruke før ein bygg store kraftverk ute i naturen, seier han.

– Men eit fjøstak er kanskje ikkje interessant for eit kraftselskap å bygge ut?

– Det kan hende, men det er interessant for den som eig bygninga. Og vi må vi ikkje stille oss sånn at folk flest blir motstandarar av solenergi, slik vi har sett med vindkraft, seier Bjartnes.

Dette bildet er ikkje frå Noreg. Men slik kan eit solkraftverk sjå ut. Foto: Getty Images/iStock

Gaute Tjensvoll i Fred Olsen Renewables er einig i at det er viktig å bruke hustak der straumen kan koplast til distribusjonsnettet.

– Samtidig bør vi og bygge nokre store kraftverk som sender straumen inn på regionalnettet. Sånn kan vi utnytte det kraftnettet vi allereie har, så godt som mogleg, seier han.

– Skal vurdere alle sider av sakene

Jørgen Kocbach Bølling og kollegaene i NVE har mange omsyn å ta: Behovet for ny straumproduksjon må vegast opp mot ulempene. Kraftutbygging i naturen er ikkje noko nytt for NVE.

– I konsesjonsbehandlinga skal vi sjå på alle omsyn: Verknader på nettet, om det er mogleg å bygge det, men og alle verknader på omgivnadene.

– Som?

– Verknader på naturmangfaldet er viktig, visuelle verknader, kulturminne, friluftsliv. Alt dette som gjeld folk, skal vere med i ei transparent (gjennomsynleg, red.anm) konsesjonsbehandling. Oppgåva vår er å gjere det synleg kva nokon har planlagd å gjere, halde møter og svare på alle spørsmål. Så veg vi ulempene opp mot fordelane, seier Kocbach Bølling.