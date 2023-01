Det er ett år til de sammenslåtte fylkene skal skilles.

Mye skal avgjøres innen 1. januar 2024: Fordeling av gjeld, inntekter og sparepenger, eiendommer og ansatte.

Men så langt har de ikke kommet i Vestfold og Telemark.

– Vi diskuterer mest Telemarks nye logo akkurat nå, sier Thorleif Fluer Vikre fra Frp i Telemark.

Thorleif Fluer Vikre (Frp). Foto: Anne Lognvik / NRK

1526 nye skilt ble satt opp da Vestfold og Telemark ble sammenslått i 2019.

Nå er det «på’an igjen».

Spiss eller bue?

Form, farge og font er de tre F-ene som avgjør hvor dyrt det blir.

Gamle symboler, men ny form, farge og skrifttype er billigst.

Begge de gamle fylkesvåpnene endte i en spiss.

Den spissen kan koste de delte fylkene mange millioner. Faktisk kan prislappen i verste fall bli 10 prosent av totalkostnaden for delinga av fylket.

Fylkesvåpen for sammenslåtte Vestfold og Telemark har rund bunn. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Årsaken er at det sammenslåtte fylkesvåpenet har rund bunn. Dermed er også alle oppheng også laget for et rundt skilt. Også skrifttypen på skiltene ble ny i 2019.

Man sparer mye på å ikke endre det.

Runar Bekkhus har ansvar for nye og riktige skilt etter fylkesdelingen. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Rådgiver Runar Bekkhus i Vestfold og Telemark fylkeskommune sier at det billigste er å beholde den nye, runde buen.

Da kan de slippe å endre hele opphenget og skiltet, og de kan bare lime på et nytt fylkesvåpen.

Prisforskjellen er stor.

– Det billigste kommer til å koste 13 millioner kroner, anslår Bekkhus. Velger man spiss form og annen skrifttype, blir det dobbelt så dyrt.

Fylkesskilsmisser kan komme til å koste Norge 700 millioner kroner.

Identitet og følelser

Bygninger, veiskilt, nettsider, dokumenter og papirer, konvolutter og biler.

Det er mye som skal ha ny logo.

Ett av mange steder der fylkesvåpenet for Vestfold og Telemark må skrapes bort og erstattes med et nytt merke. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi har krav om å være nøkterne, så det vil fortsatt være steder man finner Vestfold og Telemark-logoen, sier Bekkhus.

De gamle fra 70-tallet med spiss finnes fortsatt der ute. På litt mer bortgjemte skilt i skjærgården for eksempel.

Les også: I Troms og Finnmark beholdt de sine egne fylkesvåpen til tross for sammenslåingen.

Han merker at både ansatte og politikerne har følelser knyttet til diskusjonen om logo.

Mange spør hvor de gamle skiltene fra før sammenslåingen har blitt av.

De ble kastet og gjenvunnet, så nå er det bare skiltene som er gitt bort i gave, kjøpt eller stjålet som finnes der ute.

Ikke enige

Politikerne fra Vestfold har allerede landet på at de går for billigste og raskeste løsning.

Og selv om det handler om både identitet og bærekraft i form av gjenbruk, er det utvilsomt økonomi som veier tyngst.

Det sier Mette Kalve (Ap), leder av hovedutvalget for Vestfold.

Mette Kalve (Ap) har ledet arbeidet med å forberede fylkessplittelsen. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Hun har ledet arbeidet med å forberede fylkessplittelsen.

– Det er mange skilt som skal byttes. Dette er en stor jobb. Likevel er dette en nøktern linje og den rimeligste måten å gjøre det på, sier hun til NRK.

Politikerne i Telemark har ikke bestemt seg. Noen vil ha tilbake øksa. Andre vil beholde fylkesvåpenet fra Vestfold og Telemark. Det med vikingskip og rosemaling.

Men er det lov?

– Vi sjekker nå, sier rådgiver Bekkhus i fylkeskommunen. Han sier at det kan skape forvirring at samme logo representerer to ulike fylker.

Før valget i september må det være klart. Da skal det velges nye fylkesting for to fylker. Med riktig logo på arkene.