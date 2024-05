Bildet, med ukjent fotograf, ble tatt i forbindelse med 1. mai-feiringen i Grenland, der Eide holdt flere taler.

På bildet viser Rødt-politikeren Mona Osman en plakat med «Fuck Israel», «Fuck kapitalisme» og «Fuck Nato», samtidig som hun står ved siden av en smilende utenriksminister.

Palestina-aktivisten delte bildet på sin Facebook-side, med bildeteksten «I dag har jeg radikalisert Espen Barth Eide».

Utenriksministeren har i etterkant avvist at bildet på noe vis representerer hans eller Norge sitt syn.

Osman sitter som førstekandidat for Rødt i Skien, og bystyrerepresentant Halvor Berg-Hanssen reagerer kraftig på hennes oppførsel.

Han sendte mandag et varsel til Jørn Inge Næss (Frp), som er fungerende ordfører i Skien.

– Skaper uro

Bildet har fått svært mye oppmerksomhet, også utenfor landets grenser.

Flere aviser i Israel har blant annet slått opp saken.

Berg-Hanssen mener Osman med dette har brutt kommunens interne etiske reglement.

– Uakseptabelt, mener han.

Halvor Berg-Hanssen (H) er bystyrerepresentant i Skien og nestleder i utvalg for helse og miljø. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Osman har selv gått ut på Facebook og skrevet at bildet var ment som humor.

Hun skriver også at utenriksministeren åpenbart ikke visste at han skulle avbildes med akkurat disse slagordene.

Berg-Hanssen ser ikke humoren.

– Det hører ikke hjemme noe sted. Vi som folkevalgte må tenke oss om, mener han.

– Det skaper uro på en annen måte enn vi kan forestille oss sett fra lille Skien, sier høyrepolitikeren.

I varselet krever han at Osman både offentlig og personlig beklager sitt utspill overfor bystyret, og ikke minst overfor utenriksministeren.

Så langt har det ikke lykkes NRK å få tak i Osman, tross gjentatte henvendelser.

Blir ikke en sak for bystyret

Fungerende ordfører i Skien, Jørn Inge Næss (Frp), er enig i at Osman gikk for langt, men kan ikke se at bystyret kan be henne om å beklage.

Fungerende ordfører i Skien, Jørn Inge Næss (Frp). Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Mandag tok han kontakt med kommuneadvokaten, som konkluderte med at Rødt-politikeren ikke har operert som representant for Skien kommune, og at saken derfor ikke bør legges frem for bystyret.

«Selv om de etiske retningslinjene også oppfordrer de folkevalgte til å vise hensyn i sin kommunikasjonsform, så er ikke reglementet ment som en begrensning av ytringsfriheten», skriver han i en e-post som svar på Berg-Hanssens varsel.

– Jeg tar sterkt avstand fra ytringene hennes, men tenker også at vi har ytringsfrihet i dette landet. Men at det er provoserende er åpenbart, sier Næss til NRK.

– Hva må til for å bryte kommunens etiske reglement?

– Det er om du åpenbart tråkker over grenser og setter andre representanter i sterk forlegenhet.

Tar Osman i forsvar

Tobias Drevland Lund, stortingspolitiker for Rødt, tar partifellen sin i forsvar.

– Det som burde skape reaksjoner er jo den forferdelige krigen som Israel fører mot palestinerne på Gaza, mener han.

Tobias Drevland Lund (R). Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Er alle midler lovlig for å skape oppmerksomhet rundt en sak?

– At en plakat vekker oppmerksomhet er noe vi i Rødt i utgangspunktet ikke har problemer med. Om det skaper problemer for Norge internasjonalt, burde heller UD ha gode rutiner for hvem man skal avbildes ved siden av, og hvilke plakater man skal bli avbildet med. Da er det kanskje de som burde gå gjennom rutinene sine.