Flere steder i Hellas har det vært store skogbranner denne sommeren. Brannene er så kraftige og intense at det er svært vanskelig å få kontroll på dem.

Det greske sivilforsvaret opplyser at det meste av brannslukkingsfly og helikoptre jobber med slukningsarbeid.

Nå er det også en varslet at en hetebølge skal nå landet og gjøre forholdene verre.

Nå sender flere europeiske land mannskaper med utstyr til Hellas for å hjelpe til med å slukke brannene og hundre dem i å spre seg.

En av de som skal reise til Hellas er Ove Stokkeland, som til daglig er brannsjef i Telemark.

Han er med på å pakke de siste eskene med utstyr, som brannfolkene skal bruke når de kommer fram.

Pakker salttabletter

Stokkeland mener det er viktig at de har med sitt eget utstyr, slik at de kan begynne å jobbe med en gang de kommer fram. I tillegg er det spesielt utstyr som må pakkes til denne operasjonen.

– Alle vil gå rundt med en 2,5 liters sekk med væske. Vi kommer til å bruke salter og tilsetninger for å holde på væskebalansen i kroppen. Så er det, ikke minst, solkrem. Vi er ikke vant til å smøre oss med faktor 50 når vi slukker skogbranner i Norge, men det tror vi blir nødvendig der nede.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sender to team med skogbrannpersonell til Hellas. Til sammen skal 27 personer dra. Mannskapene kommer i all hovedsak fra Telemark.

– Først og fremst for å få verdifull erfaring og trening på skogbranner som er av en annen karakter enn her i Norge, sier assisterende direktør i DSB, Elisabeth Askim.

Første gang i Europa

Stokkeland er glad for at de får være med på aksjonen, hvor de hjelper greske brannmannskap. Samtidig vil det være en spesiell situasjon, som det ikke er mulig å forberede seg helt på.

– Utfordringene vil også gjøre at de tar med seg verdifull læring hjem til Norge, sier han.

De norske mannskapene skal passe på å sikre befolkningsområder, som kan bli utsatt dersom brannene sprer seg.

– Dette er første gangen i Europa at man plasserer ut styrker i områder før det har begynt å brenne. Men det er veldig på dagsorden. Man ser at når varmebølgene kommer, så er det så mange branner som kommer at man kan like gjerne sende ressurser med en gang. Det blir bruk for de.

Det første teamet reiser 30. juli, og blir 14 dager senere avløst av det andre teamet.