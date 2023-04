For første gang skal det bygges en offentlig motorvei hvor man kan lade elbilen på høy effekt mens man kjører.

Norske ENRX fra Skien skal levere induksjonsteknologien som gjør dette mulig. De har fått prestisjeordren verdt 150 millioner kroner, og signerte kontrakten onsdag.

Den er inngått med Central Florida Expressway Authority (CFX) og ASPIRE Engineering Research Center ved Utah State University.

Men det er ikke fritt frem for hvilken som helst elbil til å lade på denne veien.

Åpnes om to år

Det er på den nye State Route 516, i nærheten av Disney World i Florida, at selskapene vil teste en løsning for lading under kjøring.

Den nye firefelts motorveien, som forventes å åpne for trafikk i 2025, vil ha et trådløst ladesystem installert i ett kjørefelt.

– Ved å lade elbilen mens man kjører blir det mindre rekkeviddeangst og færre ladestopp, sier konsernsjef i ENRX, Bjørn Eldar Petersen.

Bjørn Eldar Petersen, konsernsjef i ENRX. Foto: ENRX

Kort forklart, er det et felt i veien som skal produsere strømmen til bilene.

Feltet graves ned, og sender strøm opp til en mottagerenhet på bilene, som deretter sender strømmen videre til batteriet.

– Bilen skal kunne lade opptil 200 kilowatt mens man kjører i 80 kilometer i timen, sier Petersen.

Men de som sliter med rekkeviddeangst i Norge, må imidlertid smøre seg med tålmodighet, sier han.

Kommer ikke til Norge med det første

Det er et betydelig arbeid som må legges ned med å teste ut teknologien, men også for å standardisere løsningene, forklarer han.

– For personbiler ligger nok dette frem i tid. Da snakker vi nok om ti til femten år, sier Petersen.

Innenfor mer lukkede områder, som for eksempel havner og gruver, tror han man vil se denne typen løsninger om kort tid.

– Det kan skje i løpet av de neste to til fem årene, mener han.

– Spennende

Teknologien er potensielt spennende, mener nestleder Petter Haugneland, i Norsk elbilforening.

– Trådløs lading er jo en kjent teknologi allerede, men det som gjør dette spesielt er jo at ladingen kan skje i høy fart.

Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

Og selv om Haugneland er klar over at det kan ta tid før teknologien er på plass, minner han om at elbilutviklingen ofte skjer fortere enn man skulle tro.

Han tror imidlertid det blir en utfordring å standardisere løsningen for privatmarkedet.

– Vi er jo ikke vant med at bilbransjen er flinke til å samarbeide om ladeløsninger. Det krever en samkjøring for hele bransjen.

Viktig kontrakt

Kontrakten er sikret som følge av at norske EFD induction ble slått sammen med et tysk selskap for noen år siden.

–Til sammen har vi kunnet oppnå en posisjon i markedet der vi er en troverdig leverandør av fremtidens løsninger i ladeteknologi, sier Petersen i ENRX.

Det ligger to års innsats bak for å lande kontrakten, og flere firmaer konkurrerte om avtalen.

– Det er en stor anerkjennelse at vi blir valgt. Vi snakker om fremtidens teknologi, så dette gir enorme markedsmuligheter. Dette er bare begynnelsen.