– Det er litt provoserende.

Det sier elbilist Else Marie Rossebø om at ladeselskapene ikke har satt ned prisen for hurtiglading.

Elbilist Else Marie Rossebø prøver å lade mest mulig hjemme, men av og til må hun lade på ladestasjoner. Foto: Ingvild Taranger / NRK

I takt med at strømprisene økte, økte nemlig også prisene for hurtiglading på elbil.

Selv om strømprisene i Sør-Norge har sunket med tre kroner siden i høst, har ikke ladeprisene sunket like mye.

Rossebø prøver å lade bilen mest mulig hjemme, men av og til hender det at hun trenger å fylle batteriet ute.

– Folk reagerer

– Jeg tror definitivt det er dyrere å ha elbil enn det var før, jeg er usikker på om jeg hadde kjøpt elbil i dag.

Priser som drop-in kunde på lynlading per kWt Ladeselskap mai 2022 april 2023 Circle K 6,79 kroner 8,39 kroner Kople 5,9 kroner 8,29 kroner Recharge 5,99 kroner 8,49 kroner Kilde: 2022-priser: Elbilforeningen, 2023-priser: Innhentet av NRK fra ladeselskapene.

Før vi fikk ekstraordinært høye strømpriser i Norge, lå ladeprisene per kWt på rundt fire kroner mer enn strømprisen. Nå er ladeprisen i snitt rundt sju kroner høyere, ifølge Norsk elbilforening.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, mener forbrukerne blir utnyttet av ladeselskapene. Foto: Jamieson Pothecary

– Vi er frustrerte, og opplever at forbrukerne blir utnyttet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

De representerer over 120.000 elbilister, og ønsker å bli flere. Men Bu er bekymret for at ladeprisene kan stikke kjepper i hjul for dette.

– Vi er redde for at ladeselskapene benytter anledningen til å fortsette å tjene penger på elbilister som er avhengige av å lade bilen.

Kaller uttalelsene skumle

Bu sier at grunnen som ble gitt for at ladeselskapene satt opp prisene ene og alene var høye strømpriser.

– Da reagerer folk på at de ikke settes ned igjen, siden strømprisene nå er lavere.

Har du lagt merke til at det har blitt dyrere å lade bilen på ladestasjon? Foto: Ingvild Taranger / NRK

Ladeselskapet Kople sier på sin side at de ikke har lyst til å ta en høyere pris fra kundene enn de er nødt til, og hadde justert ned prisen om de hadde hatt mulighet til det.

– Vi kan ikke uttale oss om fremtidig prisutvikling i henhold til konkurransetilsynet, kun om hvordan utviklingen har vært fram til nå. Hittil har vi regulert ladeprisene jevnlig, faktisk på månedlig basis, sier Tine Holm-Hansen som er markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Kople.

Kople sine kostnader fordeler seg blant annet på strømkostnadene, drift og vedlikehold av ladere, strøm til lys på ladestedet og investeringer i lanseringer av ladesteder.

Tine Holm-Hansen, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Kople, sier at ladeselskapet ikke har mulighet til å skru prisene mer ned. Foto: Kople AS

Holm-Hansen kaller uttalelsene til Norsk elbilforening skumle.

– Det skaper en konflikt mellom oss som ønsker å bidra til en grønn infrastruktur. Det har ingen hensikt for oss å ta høyere pris enn det kundene har mulighet til å betale.

Hun påpeker at det er flere faktorer som avgjør om folk velger elbil.

– Det meste av ladingen som gjøres skjer hjemme for de aller fleste forbrukerne, ikke på en hurtigladestasjon. Vi mener derfor ikke at ladeprisene på offentlige ladere alene påvirker om færre vil velge elbil.

Vurderer prisen regelmessig

Holm-Hansen sier at det vil bli vanskelig å gå ned til samme nivå på ladepriser som vi har sett tidligere.

– Vi ser at de lave prisene vi hadde i fjor egentlig var for lave til at man kan fortsette i de banene og fremdeles ha et godt grunnlag for å drifte godt, og utvide ladenettverket videre.

Circle K har forståelse for at prisen på hurtiglading kan oppfattes som høy, men påpeker det samme som Kople, at det er flere ting som avgjør dette.

– Prisen på lading er noe som vurderes regelmessig. Av konkurransehensyn kan vi ikke kommentere fremtidig prisutvikling, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen.