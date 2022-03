Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvorfor skal jeg dra på en konsert når jeg bruker opp mot en tusenlapp i måneden på å se på det jeg vil, akkurat når jeg vil, spør Albertine Ellingsen fra Stavern.

Før pandemien var hun oftere på ulike kulturarrangementer. Nå velger hun heller sofaen.

Ellingsen representerer flertallet av nordmenn, ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

Over halvparten svarer på at de oppsøker kulturarrangementer sjeldnere nå enn før pandemien.

Nesten ingen svarer at de oppsøker kulturarrangementer oftere enn før pandemien, mens resten svarer at de oppsøker kulturarrangementer like ofte som før.

Fortere sliten

Ellingsen studerer i Bø i Telemark og betegner seg selv som en sosial person, men noe er blitt endret.

– Nå som vi kan dra på skolen igjen, føler jeg at jeg får nok av den sosiale omgangen. Batteriet mitt blir mye fortere utladet nå enn før, sier Ellingsen.

Sammen med katten Spagetti og samboeren går kveldene heller til Netflix, puslespill og maling.

– Oppsiktsvekkende

Seniorforsker Bård Kleppe i Telemarksforskning synes tallene er oppsiktsvekkende.

Han trodde det ville være et oppdemmet behov for dra på konserter og andre arrangement etter gjenåpningen.

– Det kan hende at folk har endret vaner i et større omfang. De oppsøker kanskje andre tilbud enn tidligere, sier Kleppe.

Undersøkelsen viser også at blant dem som svarer at de oppsøker kulturarrangementer sjeldnere nå, oppgir rundt halvparten at de har fått nye vaner eller har glemt hvilke muligheter som finnes.

Frykt for smitte, prioritering av andre aktiviteter og at man oftere velger sofaen og TV-en svarer resten.

FORSKER: Bård Kleppe forsker på kultur. Foto: Håkon Lie / NRK

Seniorforsker Kleppe tror likevel det er for tidlig å konkludere med at dette blir den nye «normalen» og at folk kan gå mer tilbake til sine gamle vaner i tiden fremover.

– Det vil vi finne mer ut av når vi kommer til festivalsommeren, sier han.

Bekymret bransje

Tallene fra Norstat er i tråd med hva kulturarrangørene forteller til NRK.

De fleste kulturhus og kulturscener rundt om i landet melder om at salget av billetter går tregt.

– Det er stort sett de mest kjente, kommersielle aktørene som selger mye billetter, sier blant annet Nina Hodneland, daglig leder for medlemsorganisasjonen Norske kulturhus som representerer de fleste kulturhusene rundt om i landet.

Albertine Ellingsen fra Stavern tror at hun vil oppsøke mer kulturarrangementer når det har gått litt tid.

– Jeg føler jeg er blitt mer tilbakeholden av pandemien, men tror at jeg etter hvert vil komme tilbake til den jeg var før koronaen, sier hun.

Nordmenns kulturvaner Ekspandér faktaboks Hvor ofte oppsøker du kulturarrangementer (teater, kino, konsert og lignende) nå sammenlignet med før pandemien startet? Oftere enn før 4%

Sjeldnere enn før 52%

Samme som før 41%

Vet ikke 2% De som svarte de besøker kulturarrangementer sjeldnere enn før, beskriver dette som årsakene. Frykt for smitte 29%

Velger nå oftere kulturopplevelser som film, tv og musikk hjemme 26%

Prioriterer i større grad andre aktiviteter 22%

Nye vaner/har glemt litt hvilke muligheter som finnes 48%

Annet 14%

Vet ikke 2% 1000 personer har svart på undersøkelsen som er utført av Norstat.