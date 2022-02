I dag ga regjeringen grønt lys til utbygging av havvind i Nordsjøen. Men vindkraft på land er det også mange planer for.

Men i likhet med kommuner som Bamble, Åseral, Evje Hornes, Rendalen og Alver, har Holmestrand føyet seg i rekkene over kommuner som sier nei til å bygge vindmøller på land. Det ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i kveld.

På toppen av fjellet i Holmestrand vil Norsk Vind nemlig sette opp til ti vindmøller, som er 250 meter høye.

Disse skal kunne produsere strøm til nærmere 20.000 av Holmestrands 25.531 innbyggere, og vil være synlige på rundt 20–30 kilometers avstand.

Men allerede før Norsk Vind har snakket med grunneier om vindturbin-planene, møtte de motstand fra blant annet aksjonsgrupper på Facebook og fra lokalpolitikere.

Og dette er ifølge Norsk Vind ikke helt uvanlig.

– Med noen få unntak så kjenner jeg ikke til kommuner som ønsker vindkraft, sier prosjektutvikler i Norsk Vind, Espen Borgir Christophersen.

Han forteller at da saken var oppe til behandling i Formannskapet i Holmestrand, brukte de kun et par minutter på å bli enige om at de var prinsipielt motstandere av vindkraft.

– Med tanke på den situasjonen vi befinner oss i, at vi trenger ganske enorme mengder med ny kraft, så synes jeg det er en ganske lettvint holdning å ha, sier Christophersen.

Uberørt natur

Holmestrand er en industriby som er avhengig av mye strøm til en lav pris for å holde liv i hjørnesteinsbedriften Speira.

NVE har varslet at landets energioverskudd kan være brukt opp om få år. For å kunne bygge vindmøller, må man ha tillatelse fra kommunen.

– Alle vil ha kraft, men ingen vil ha kraftverk. Det regnskapet går ikke i hop, sier Christophersen.

Ordfører i Holmestrand, Elin Gran Weggesrud, forteller at det er de store vindturbinparkene politikerne er imot. Det er hovedsakelig den uberørte naturen som er et sentralt argument i denne saken.

– Det er et yndig friluftsområde det er snakk om, som befolkningen bruker masse og som har mye å si for folkehelsa. Så det er bakgrunnen til at vi sier nei.

Fast bestemt

Uansett hvor mye kommunen vil sitte igjen med, er den uberørte naturen viktigst.

Ifølge utbygger vil kommunen få mellom 12 og 13 millioner kroner i inntekter hvert eneste år, hvis de gir tillatelse til utbygging av vindmøller.

– Men jeg synes egentlig at prisen er litt lite interessant å diskutere i det tilfellet her, sier Weggesrud.

Hun legger til at de ikke er helt ukjente med å planlegge turbiner andre steder i kommunen der det ikke er uberørt natur.

NEI: Ordfører i Holmestrand, Elin Gran Weggesrud, er mest opptatt av naturen, og setter dermed foten ned for å anlegge en vindturbinpark. Foto: Philip Hofgaard / nrk

Christophersen i Norsk Vind mener regjeringen straks må sørge for at kommunene får mer igjen for å si ja til vindkraft, slik vannkraftkommuner får.

Ifølge regjeringa jobbes det med planer som vil gjøre vindkraft mer fristende for kommunene.

– Det vil vi, og det vil vi komme tilbake til når vi skal behandle energimeldingen og tilleggsmeldingen før påske, så det jobber vi med, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Lyd og synlighet

Av de innbyggerne NRK møter på gata i Holmestrand, er det delte meninger om å sette opp en vindturbinpark.

PROTEST: Jack Frostad er en av de som ville gått i protest mot en vindturbinpark i Holmestrand. Foto: Philip Hofgaard / nrk

– At man kan ha det til sjøs, forstår jeg, men der er det også store interesser, så dette er ikke lett, sier Jack Frostad. Han legger til at han ville gått i protest mot vindmøller sentralt i Vestfold.

Lydnivå og synlighet er også momenter som er viktige for innbyggerne.

– Men hvis det kan hjelpe på strømprisen til innbyggerne, så vil jeg tenke at det er positivt, sier Kaja Espegard fra Holmestrand.