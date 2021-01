Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Reidun Juklerød hadde nettopp klart å komme seg opp av senga etter en operasjon av hovedpulsåren. Hun hadde allerede overlevd både hjerte- og nyresvikt.

Det så lovende ut, var tilbakemeldingen fra legene.

Men etter å ha blitt overført fra Rikshospitalet i Oslo til Sykehuset Telemark i Skien ble formen hennes raskt verre.

– Brukte ikke munnbind

I starten av desember fikk datteren Elisabeth Bergedal og mannen lov til å besøke Reidun.

De hadde tatt på munnbind for sikkerhets skyld. Det trodde de var en selvfølge at man brukte på sykehuset.

Først da de var på vei hjem stusset Bergedal på at sykepleierne ikke hadde beskyttelse på seg.

– De brukte verken munnbind eller hansker. Det synes vi var rart, særlig med tanke på hvor utsatt mamma var.

I ettertid har hun tenkt på at hun burde ha sagt fra, men da var det allerede for sent.

En positiv test

På morgenen den 12. desember tikket det inn en melding på mobilen til Bergedal.

M Mamma: Eg har fått påvist Corona Elisabeth: Ååååå neeei Elisabeth: Ikke rart du hoster og får puste dårlig da, er det noe mer behandling mot det da? E Elisabeth: Åssen går det med deg? M Mamma: .D går

Hjertet sank i brystet. Dette var det siste moren trengte nå.

– De første dagene var hun i grei form. Vi tenkte at hun kanskje ikke ville bli så dårlig likevel. Men så ble hun brått bare verre og verre.

Bergedal stusset over at sykehuset likevel valgte å overføre Reidun til Drangedal sykehjem. I hennes øyne var moren veldig syk og hadde behov for en pustemaskin.

Etter seks dager ble hun sendt tilbake til sykehuset igjen. Denne gangen til intensiven som en kritisk syk pasient.

MED BARNA: Her er Reidun (blå kjole) i datteren Elisabeth sitt bryllup i august 2018. Tre år senere måtte Elisabeth og brødrene arrangere morens begravelse. Foto: Privat

– Du vet hun kommer til å dø

Bergedal sliter med å holde tårene tilbake når hun forteller om morens siste uker. På det tredje besøket ble det besluttet at pustemasken skulle fjernes.

– Lungekapasiteten gikk bare nedover og nedover. Du vet at hun kommer til å dø. Det unner jeg ingen, ikke min verste fiende. Det er helt forferdelig.

Det tok 10 minutter fra pustemasken ble tatt vekk, til Reidun døde.

Hun er en av seks pasienter som har dødd etter å ha blitt koronasmittet ved Sykehuset Telemark. Hittil har sykehuset hatt 69 innlagte pasienter med covid-19. Av disse har 15 pasienter sannsynligvis blitt smittet på sykehuset.

Det gjør vondt for Bergedal og brødrene hennes å tenke på at flere familier har opplevd det samme som dem.

– Hadde hun ikke blitt smittet av korona, tror vi det hadde vært en sjanse for at hun ville levd i dag. Det er ekstra belastende og sårt for oss at hun ble smittet på sykehuset.

Familien forteller historien i håp om at det skal skje en endring med tanke på smittevern.

– Kanskje det kan gjøre at andre ikke blir smittet. At man tar litt bedre forholdsregler med munnbind, tester og det som må til. Vi får jo ikke mamma tilbake uansett.

I SORG: Elisabeth Bergedal står fram med historien sin i håp om at andre skal slippe å oppleve det samme. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

NRK har vært i kontakt med flere norske sykehus. Svært få har opplevd at pasienter er blitt smittet under sykehusoppholdet.

Ingen av sykehusene i Oslo eller på Sørlandet har hatt tilfeller hvor pasienter har blitt smittet av korona under innleggelsen.

Sykehuset Telemark har hatt flest tilfeller av sykehussmitte og dødsfall knyttet til korona. 15 pasienter er antatt smittet på sykehuset. Seks av dem har dødd.

Ved Haukeland sykehus i Bergen har tre pasienter blitt smittet på sykehuset. To av disse er døde.

Varslet til Helsetilsynet

Direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, sier det er sterkt beklagelig at pasienter er blitt smittet på sykehuset.

Han kan ikke kommentere konkrete saker, men sier på generelt grunnlag at sykehuset har fulgt rådene om smittevern som er anbefalt.

På tidspunktet da moren til Elisabeth Bergedal ble smittet, ble det ikke brukt utstyr som munnbind og hansker.

– Vi gjør fortløpende vurderinger, og bruker det utstyret som er anbefalt, sier han.

– Hvilke tiltak er gjort for å unngå smitte?

– Vi gjør alle de kjente tiltakene. Det viktigste er å holde avstand. Dessverre har vi en del flermannsrom. Disse bruker vi i minst mulig grad.

– En gjennomgang NRK har gjort viser at nesten ingen pasienter har blitt smittet på andre norske sykehus. Hva har skjedd i Skien?

– Det kan jeg ikke kommentere. Vi fikk et utbrudd på en sengepost. Det ser vi nærmere på for å finne ut av hvordan smitten har kommet inn, og hvordan den har spredt seg.

Rønning legger til at alle dødsfall er meldt til helsetilsynet for en ekstern vurdering.

VIL LÆRE: Sykehusdirektør Tom Helge Rønning sier at sykehuset ikke er opptatt av å finne syndebukker, men at det er et mål å lære noe av egen håndtering og vurdere om smitteverntiltakene har vært gode nok. Foto: Roald Marker / NRK

Ikke endret rutiner

De fleste av de 15 antatt smittede var innlagt på sykehuset under et utbrudd av covid-19 i desember. Da ble både pasienter og ansatte smittet, og det var også pasienter som ble skrevet ut med smitte før sykehuset oppdaget utbruddet.

– Dessverre fikk dette alvorlige konsekvenser i flere kommuner, og det gjør det ekstra viktig for oss å evaluere håndteringen vår, sier sykehusdirektøren.

Han forteller videre at sykehuset ikke har endret rutiner som følge av smitte og dødsfall, men at de vil gjennomgå smittetilfellene for å se om det er noe som burde ha vært gjort annerledes.

– Vi har ikke endret rutiner som en følge av dette. Vi har gjennom hele pandemien gjort løpende vurderinger og tiltak for å redusere risikoen for smitte så mye som mulig.

– Ingen planer om å endre på noe framover?

– Vi har ikke noen planer om å gjøre noe nå.

– De pårørende vi snakker med i denne saken har ikke mottatt noen form for beklagelse i etterkant av dødsfallet, kan de forvente seg å få det?

– Alle som er pårørende i saker der det har vært dødsfall, vil bli kontaktet og opplyst om hvilke rettigheter de har, sier Rønning.

Kan ha krav på erstatning

Etter morens dødsfall ble Elisabeth Bergedal og familien informert om at de kunne søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Erstatningen dekker alt fra begravelse til ekstrautgifter man har hatt på grunn av smitten og sykdomsperioden.

I starten av januar hadde NPE fått inn 62 erstatningskrav. 43 av dem i forbindelse med smitte på sykehjem, og 19 saker på sykehus og legevakt.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad tror antallet kunne vært høyere dersom kunnskapen om rettighetene var bedre.

– De fleste er nok klar over at man har krav på erstatning dersom det oppstår skade ved en svikt eller feil ved behandlingen. Men loven har noen spesialregler som gir et utvidet erstatningsansvar. Kjennskapen til dette tror jeg er noe dårligere, sier han til NRK.

Helsepersonell plikter å opplyse pasienter og deres pårørende om retten til å be om erstatning. Jørstad tror mange glemmer at dette også gjelder ved smitte.

Han legger til at NPE alltid vil vurdere hver enkelt sak.

VIL INFORMERE: Rolf Gunnar Jørstad i NPE har sendt et brev til kommunesektoren (KS) for å informere om rettighetene ved koronasmitte på blant annet sykehjem. Foto: Kjartan Rørslett / NRK