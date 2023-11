NRK har fått disse opplysningene bekreftet fra flere kilder tirsdag ettermiddag.

Det var lokalavisene TA og Varden som først meldte at et balltre som ble funnet på åstedet trolig er drapsvåpenet.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit ved Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere opplysningene NRK har fått bekreftet.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit. Foto: Robert Hansen / NRK

– Av hensyn til den videre etterforskningen og det faktum at vi ennå ikke har avhørt den siktede, ønsker jeg ikke å gå inn på det, sier Kostveit.

– Var det noen som så selve drapshandlingen?

– Ja, det var et vitne utenfor leiligheten som har sett deler av hendelsen. Det var bare siktede og nå avdøde som var inne i leiligheten.

Ringte politiet fra legevakta

Det var natt til mandag at en 22 år gammel mann fra Arendal ble drept i en leilighet i Hovenga i Porsgrunn.

Sist fredag flyttet 22-åringen og hans 18 år gamle kjæreste inn i den leide boligen som ble åstedet for drapet.

Den 18 år gamle kvinnen som ble pågrepet i leiligheten kort tid etter drapet, ble tirsdag varetektsfengslet for to uker. Telemark tingrett har ilagt kvinnen brev- og besøksforbud i hele varetektsperioden.

Som NRK kunne fortelle i går, ringte den 18 år gamle kvinnen til politiets operasjonssentral bare timer før hun skal ha drept kjæresten.

Kostveit sier at begge var på legevakta i forbindelse med en voldshendelse, og at det var 18-åringen som ringte politiet.

Politiinspektøren bekrefter at voldshendelsen skjedde hjemme hos paret en god stund før de oppsøkte legevakta. Ingen av dem var alvorlig skadd.

Spesialenheten er koblet inn

– Den hendelsen vi fikk beskrevet var da avklart og det akutte var over. Det ble derfor vurdert at det ikke var grunn til å gjøre noe annet enn å avtale oppfølging på dagtid i dag, sa politiinspektør Odd Kostveit ved Sør-Øst politidistrikt til NRK mandag.

Nå er Spesialenheten koblet inn i saken.

– Spesialenheten har mottatt opplysninger fra Sør-Øst politidistrikt om den informasjon de hadde relatert til hendelsen hvor en person noe senere ble funnet drept i Porsgrunn, skriver Spesialenheten i en epost til NRK.

– Har det helt forferdelig

Advokat Heidi Ysen er forsvarer for den siktede 18-åringen. Hun skal prate med kvinnen tirsdag ettermiddag. Ysen vil foreløpig ikke kommentere saken.

– Det jeg kan si er at den drapssiktede har det helt forferdelig, sier Ysen til NRK.

Advokat Heidi Ysen forsvarer den drapssiktede 18-åringen. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Hvordan stiller hun seg til siktelsen?

–Det kan jeg ikke kommentere. Jeg har fått oversendt politiets etterforskningsdokumenter, men har taushetsplikt, sier Ysen.

Hun sier den siktede er villig til å la seg avhøre, men at det tidligst skjer torsdag eller fredag.

Voldshistorikk

Politiinspektør Kostveit sier til NRK at den drapssiktede tidligere i høst har vært i politiets søkelys for vold mot den nå avdøde mannen.

– Dette har vært etterforsket som to kroppskrenkelser, altså to mindre voldshendelser, og begge er henlagt etter bevisets stilling.

Kostveit sier at politiet går gjennom de to tidligere sakene for å se om det finnes informasjon der som er interessant for drapsetterforskningen.