Hun var en av de første som fortalte om grov mobbing i oppveksten i Drangedal.

Nå blir Cecilie Haugen den første som tar den omfattende mobbesaken for retten.

Det skriver Drangedalsposten.

– Dette er Drangedals mørke hemmelighet. Alle visste om det, men ingen gjorde noe, sa Cecilie Haugen da hun stod fram med sin historie.

Totalt har mer enn 70 personer fortalt advokat Vibeke Hein Bæra at de har opplevd mobbing i bygda.

– Eneste utvei

Det er snart to år siden Cecilie Haugen stod fram med sin historie. Mobbesaken fikk stor nasjonal oppmerksomhet.

Tiden etterpå har vært vanskelig for henne.

ENESTE UTVEI: Cecilie Haugen synes det er unødvendig at hun må til retten for å få erstatning, men føler det er eneste utvei. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

29-åringen har vært åpen om at hun ble ufør som følge av mobbingen.

Hun mener kommunen er ansvarlig for skadene hun sitter igjen med.

– På en måte blir det godt å få det ferdig. At jeg endelig kan legge det bak meg, kanskje. Men på en annen side er det veldig vondt at det måtte gå så langt.

Haugen synes det er unødvendig og trist.

– De har hatt så mange sjanser til å rette opp. Det har de ikke gjort. De har avvist alt. Da er eneste utvei å ta det i retten.

– Oppfyller ikke vilkår for erstatning

Fem personer har tidligere søkt om erstatning for mobbingen de ble utsatt for i Drangedal kommune i oppveksten. Alle har fått avslag.

Kommunens advokat, Terje Marthinsen, mener at Cecilie Haugen ikke har krav på erstatning.

IKKE ERSTATNINGSPLIKTIG: Advokat Terje Marthinsen mener at vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. Foto: Kogstad Lunde & Co

– For det første må man påvise at det foreligger et ansvarsgrunnlag for kommunen. For det andre må man bevise at det foreligger en skade, eller et tap. For det tredje må det være en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og tapet.

Kommunen mener ingen av vilkårene er oppfylt.

– Da er vi glade for at retten nå skal hjelpe oss å finne fram til en riktig løsning på saken. Uansett hvilken vei det måtte gå, sier Marthinsen.

– Skammelig

Cecilie Haugen hevder Drangedal kommune har avvist hennes ønsker om å møtes.

– Jeg synes det er skammelig at Drangedal kommune ikke engang vil møte meg. De bare avviser det.

Kommunens advokat sier at de har hatt møte med saksøker. Kommunen hevder på sin side å ha invitert til flere møter som saksøker ikke har ønsket å stille på.

Haugen har nå et håp om at hun kan bidra til en forskjell.

– De kan ikke holde på sånn de har gjort i så mange år. Det må bli stopp.

Partene møtes til rettssak i Nedre Telemark tingrett 21. september.

– Jeg håper at Drangedal kommune gjør en forandring for skoleelevene, og fremtidige skoleelever i Drangedal. For å gjøre bygda vår til en god plass å bo.