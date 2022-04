Greenpeace aksjonerer mot russisk olje

Forrige uke ble det kjent at oljetankeren «Ust Luga» skal levere russisk olje til Esso Norge. Skipet er registrert i Hongkong, men ligger nå ved tankanlegget ved Slagentangen i Vestfold.

Dette har miljøorganisasjonen Greenpeace reagert på.

Mandag morgen møtte flere medlemmer fra Greenpeace opp på Feskjær mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. De stilte opp med røde drakter, redningsvester og gummibåter.

– Vi er her for å dokumentere at tankskipet «Ust Luga», 250 meter langt, er på vei til å losse en enorm mengde russisk olje til Norge her på Slagentangen, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

– Forkastelig

Oljetankeren ligger rett utenfor Feskjær.

– Vi mener det er forkastelig at Esso får ta imot denne russiske oljen, og at verken Esso eller den norske regjeringen har satt en stopper for de, sier Pleym.

Han sier videre at denne leveransen hadde vært ulovlig i Storbritannia eller USA, men at det ifølge han, er lov i Norge fordi det er et smutthull i sanksjonsregelverket.

Planen til Greenpeace er at de skal dra ut med gummibåtene og dokumentere at dette skipet ligger der, for så å kommunisere til regjeringen og Esso om at de ikke skal losse denne oljen.

– Dette er penger som går rett inn i Putins krigsmaskineri og forlenger krigen i Ukraina.

KOMMUNISERE: Greenpeace skal dra ut med gummibåtene for å kommunisere at de er imot den russiske oljen. Foto: Robert Hansen / nrk

Pleym forteller at de nå har sendt et brev til Esso der de ber dem om å sende skipet i retur, og å klargjøre dette skriftlig innen klokka 17.00 i dag.

Politiet har også møtt opp, men så langt er det ikke meldt om uroligheter.

Tar sterk avstand

Anne Fougner, informasjonsdirektør i Esso Norge, sa til NRK torsdag, at selskapet tar sterkt avstand fra krigen i Ukraina. Hun understreker at de følger alle sanksjonene mot Russland.

Likevel mener de kjøpet av den russiske oljen ikke strider med sanksjonene.

– Esso bekrefter at kjøpekontrakten for denne blandekomponenten ble inngått før Russlands invasjon i Ukraina. Lasten er dog ikke omfattet av gjeldende sanksjoner, skrev Fougner i en e-post.

Hun legger til at selskapet ikke har planlagt å kjøpe mer olje fra Russland i tiden fremover.