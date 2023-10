I mangel på en egnet is å raske over, valgte reven nemlig å entre Askos selvkjørende båt da den skulle «reise» over fjorden fredag i forrige uke.

Den revestreken syntes både mannskapet på båten og Viltnemnda var en dårlig ide.

VG omtalte saken først.

Lokket med sjokolade

Det var Bjørnar Flaa Sørum, elektriker ombord, som først oppdaget den uvanlige blindpassasjeren fredag.

Han hadde akkurat koblet fra landstrømkabelen, og var på vei til broen, da han fikk øyekontakt med en skapning han ikke hadde ventet å møte ombord.

– Jeg skvatt skikkelig, forteller han.

Reven hadde gjemt seg under en godstralle, og gjorde ikke mine til å ville forlate skipet. Dermed ble det full stans i alt arbeid, og fokus på å jage den på land. Det var lettere sagt enn gjort.

Bjørnar Flaa Sørum, elektriker på Askos autonome båt «Therese». Foto: Privat

De har ikke kantine ombord, men en fra mannskapet fisket frem en energibar. Det synes Mikkel rev var spennende, og kom frivillig bort til den høyst midlertidige «matfaren».

– Da vi knitret med papiret ble den veldig interessert.

De trodde det skulle være mulig å lokke den av skipet, men som mange vet, er Mikkel glupere enn som så.

– Han glefsa den til seg, og forsvant innover på båten igjen.

Ble med til Moss

Tiden gikk, og for å holde tidsskjemaet noenlunde som planlagt, besluttet mannskapet å sette kursen mot Moss, med reven ombord.

Sjøfolkene bestemte seg imidlertid for å kontakte viltnemnda.

Sistnevnte stilte opp på kaia ved ankomst, og med list og lempe klarte de til slutt å fange reven i en felle.

Mikkel rev tuslet rundt på båten mellom Horten og Moss. Foto: Bjørnar Flaa Sørum

– De forsøkte først å lokke den med et rådyrhjerte, men det ville han ikke ha noe av. Løsningen ble sjokolade, forteller Sørum.

Ifølge VG er det ikke første gang reven er på tur med båt. Sannsynligvis har den nemlig først sneket seg med ferge fra Bastøy til Horten, før den altså tok turen videre i retning Moss.

På Bastøy flere rever nærmest blitt tamme, etter at de har blitt vant til å få mat fra innsatte.

Båtturen til Moss skulle imidlertid vise seg å bli skjebnesvanger.

Viltnemnda besluttet nemlig å sende reven til de evige jaktmarker.