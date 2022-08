Norske lastebiler fraktet 261,1 millioner tonn med gods rundt om i landet i fjor, og mengden øker for hvert år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå har Asko, som leverer mat og varer til Norgesgruppens kjeder, bestemt seg for å redusere trafikken.

De har kjøpt to båter, som skal frakte 150 konteinere i døgnet mellom Horten og Moss.

Dermed kan veiene bli spart for 2 millioner kilometer med lastebiltransport årlig.

Testes i to år

De helelektriske sjødronene, også kalt selvstyrende skip, startet sin reise fra Cochin i India 28. juni i år. Nå er de på plass i havna i Horten.

Båtene vil i første omgang være bemannet med to navigatører. Dette for at man skal kunne forsikre seg om at alt fungerer som det skal.

Kongsberg Maritime vil oppgradere fartøyene med teknologi for autonom drift.

Når det nye systemet er godkjent av norske myndigheter, skal de seile ubemannet over fjorden. Hvis alt går etter planen skal dette skje om to år.

– Båtene skal være sikrere eller like sikre som en bemannet båt, forklarer daglig leder i Asko Maritime, Kai Just Olsen.

Kai Just Olsen, daglig leder i Asko Maritime om bord på et av de autonome skipene som nylig ankom havna i Horten. Foto: Viktor Tangestuen / NRK

Han legger til at skipene også blir billigere å drifte, da kontrollsenteret kan styre flere båter samtidig.

Grønnere frakt

Ved ankomst til havnene, venter elektriske terminaltraktorer som losser båtene.

Deretter skal elektriske biler frakte varene videre, og hente varer med seg fra lokale produsenter på veien tilbake.

Dette vil ifølge Asko føre til 5.000 tonn mindre CO₂-utslipp hvert år.

– Det blir spart mange kilometer. Man får utnyttet tiden til sjåfør og bil mye bedre. Vi produserer like mye gods på veien, men reduserer antall biler, sier Olsen.

Transporten skal etter planen settes i gang midtveis i september, etter at nødvendig utstyrt er montert om bord.

Heier på prosjektet

Kystverket tror de nye skipene kan løse en del utfordringer knyttet til godsflyt. I tillegg er det mer miljøvennlig.

– Vi ser at dette er fremtiden, men ikke alt er på plass i dag. Det er en nyttig løsning for oss for å vinne erfaringer selv, og kunne utvikle våre egne sjøsikkerhetstiltak, sier seniorrådgiver i Kystverket, Trond Langemyr.

TROR SELVKJØRENDE SKIP ER FREMTIDEN: Vi oppfordrer andre til å gjøre det samme som ASKO, sier seniorrådgiver i Kystverket, Trond Langemyr. Foto: Kystverket

Langemyr legger til at denne løsningen også vil ta ned kostnader for frakt av gods.

– Samtidig vil ikke folk miste jobbene sine, fordi stillingene vil bli opprettet på land i istedenfor.

Ifølge seniorrådgiveren er det vanskelig å rekruttere sjøfolk, og finne noen som ønsker å være på sjøs over lengre tid.

Det vil også bli mindre slitasje på veiene hvis sjøen blir benyttet til å frakte tungtransport, påpeker han.

– Vi ønsker at sjøveien skal være den foretrukne veien for tungtransporten. Det er mye mindre kostnader til det å vedlikeholde sjøveien, kontra landeveien.

Det er mye regelverk som må på plass, ikke minst internasjonalt, før selvkjørende skip blir normalen.

– Men at vi kan teste dette ut i småskala, og under ordnede forhold, det er veien vi må gå, for å komme fram dit vi ønsker på lang sikt.

LEVERT MED SPESIALTRANSPORT: Nylig ble de autonome skipene levert til Falkensteinbukten nord for Horten. Da hadde de blitt fraktet fra Cochin i India. Foto: Spoon agency

Båtene døpes 15. september, før de settes inn i normal trafikk for første gang.