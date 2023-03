Mener prisforskjeller i apotekmarkedet er diskriminering

Nå ber de staten gripe inn overfor apotekbransjen.

Lise Wiik, leder for pensjonistforbundet i Telemark, mener prisforskjellene på reseptfrie medisiner har blitt altfor store i butikker og på nett.

Hun reagerer derfor kraftig på resultatene i en prissjekk som NRK offentliggjorde nylig, der Apotek1 har satt ulike priser på en mengde varer.

Ber staten gripe inn

Forbundet påpeker også at prisforskjellene er en økonomisk byrde for mange eldre, som ofte er storforbrukere av medisiner.

– Vi vet jo godt at det ikke er alle som har mulighet til å handle på nett, sier Wiik til NRK.

Hun mener staten bør ta styringen for å sikre rettferdige priser.

– Medisiner er jo en nødvendighetsvare for enkelte. Spesielt for mange eldre.

Hun frykter at prisforskjellene på sikt kan uthule markedet for forretningene.

– Alle har behov for å oppsøke en fysisk butikk iblant, mener Wiik.

Ved Tuvensenteret på Notodden møter vi kunden Vidar Skari.

Han reagerer på prisforskjellene.

– Dette blir ikke riktig, mener 70-åringen fra Kongsberg bestemt.

Kunde Vidar Skari mener at det bør være samme pris på nett og i apotek. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Avviser bevisst diskriminering

I bransjen er det særlig Apotek1-kjeden som opererer med ulike priser i butikk og på nett.

De tilbyr også nettpriser ved såkalt «klikk og hent».

Pressesjef i kjeden, Silje Ensrud, avviser påstanden om at de bevisst diskriminerer eldre eller andre kundegrupper.

– Vi synes det er trist dersom noen opplever dette som diskriminerende, sier hun til NRK.

Pressesjef i Apotek1, Silje Ensrud, har inntrykk av at de fleste kunder forstår hvorfor det er prisforskjeller på nett og i butikk. Foto: Tommy Borge Arnesen / Tommy Borge Arnesen

– Vår oppfatning er at de aller fleste kundene forstår at det er rimeligere å drive nettbutikk enn fysiske apotek med helsetjenester og faglig rådgiving.

Apotek1 er landets desidert største apotekkjede. Kjeden eier og driver over 450 fysiske apotek i Norge, i tillegg til egen grossist og nettapotek.

Har blitt kontaktet av nysgjerrige kunder

Ifølge Ensrud har kjeden lavere nettpriser på 30 prosent av alle reseptfrie varer for å møte konkurransen i nettmarkedet.

Hun mener også at prisene i fysiske apotek er gode, sammenlignet med andre kjeder i samme bransje.

Etter at NRK fokuserte på de store prisforskjellene, har de fått flere henvendelser fra kunder, forteller hun.

Apotekene selger varer for over 45 milliarder kroner i året. Rundt 3 prosent av omsetningen er i nettapotek. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ensrud opplever imidlertid at kundene aksepterer prisforskjellen når de hører hvordan dette henger sammen.

– De forstår at det er rimeligere å drive nettapotek, og at prisene er forskjellige i de to ulike markedene, sier hun, og mener at mange setter pris på at det finnes et apotek i nærmiljøet som tilbyr lavterskel helsetjenester.

– For en del er det helt avgjørende at de får kommet til et apotek og snakke med autorisert helsepersonell, sier hun.

– Vi velger å åpne apotek over hele landet i et samfunn der både bankfilialer, legekontorer og andre fysiske kontaktpunkter blir borte.

Markedet domineres av kjeder

Et eget apotekutvalg har nylig levert en utredning om bransjens fremtid i Norge.

Der kom det fram at omsetningen på nettapotek har økt betydelig.

I 2021 ble den anslått til rundt 1,5 milliarder kroner.

Dette er likevel bare 3 prosent av den totale omsetningen for apotekvarer.

Omsetningen på nettapotek har økt betydelig. Samtidig øker også antallet fysiske utsalg. Foto: Håkon Mannsåker

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det nemlig vært en betydelig økning av antall fysiske apoteker i Norge. I 2001 var tallet 397. I 2022 hadde antallet steget til 1034.

Brorparten av filialene er tilknyttet en kjede.

De største er Apotek1 (451), Vitusapotek (305) og Boots apotek (149).

Apotekutvalgets prisundersøkelser viser at det er stor konkurranse på reseptfrie medisiner.

Fysiske apotek ser derimot ikke ut til å delta i konkurransen om pris på samme måte.

Utvalget mener derfor at målene om lavest mulig pris ikke blir ivaretatt gjennom dagens apoteklovgivning.

Tøff konkurranse

Med tre store kjeder har apotekmarkedet lenge vært et prioritert marked å følge med på for Konkurransetilsynet.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, avviser imidlertid at det er for lite konkurranse.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, anser det som en uaktuell problemstilling å innføre statlige apoteker. Foto: Stian Gregersen/Apotekforeningen

– Det er tøff konkurranse mellom de mer enn 1000 apotekene i Norge. Også mellom nettapotek og fysiske apotek, mener han.

– På de aktuelle varene er det også hard konkurranse med andre utsalgssteder. Blant annet dagligvarehandel og kosmetikkforhandlere, sier Soldal.

Han anser det som uaktuelt å vurdere statlige apoteker.

– Det aller viktigste for pasientene er at det er lavest mulig og forutsigbare priser på reseptpliktige medisiner, mener han.

Utfordringer i EØS-avtalen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bakeng (Ap), sier de er klar over de store prisforskjellene på nett og i butikk.

Departementet avventer nå høringen av Apotekutvalgets utredning, som pågår fram til 15. mai.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), er godt kjent med at det er store prisforskjeller på reseptfrie legemidler på nett og i butikk. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Så langt har fokuset i legemiddelpolitikken vært å sikre befolkningen rask og likeverdig tilgang til trygge og effektive legemidler, sier Bekeng.

– Kan det bli aktuelt med statlige apoteker?

– Apotekutvalget viser til at statlig eierskap vil kunne gi økt mulighet for styring av apoteksektoren, men ekskluderer også private eiere.