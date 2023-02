Hodepinen banker og du stikker raskt innom et apotek og kjøper en pakke tabletter.

Det kunne lønt seg å vente en time.

Apotek1, som er landets største apotekkjede, har nemlig to priser på samme vare.

Hvis du bestiller på nett og henter medisinene en time senere, koster for eksempel en pakke Ibux 49 kroner.

Hvis du stikker innom og tar den ut av hylla selv, koster den 101,90.

Det er 108 prosent dyrere. Eller enklere sagt dobbelt så dyrt.

Tre eksempler Vare På nett I apotek Prosent Scholl fotfil 39,- 136,90 +251 Compeed liktorplaster 54 125,90 +133 Imodium 74 144,90 +95

NRK tok en runde hos Apotek1 og fant raskt mer enn 30 produkter der prisen viste seg å være svært forskjellig i butikk og på nett.

Det er altså mye å spare på å bestille først og hente i butikk en time senere.

Se hele listen i bunnen av saken

Alle vet ikke dette

Vi tok også en stikkprøve blant folk på gata.

Det var tydelig at dette er ukjent for de fleste.

Camilla Babtiste Det er jo hinsides! Jeg visste ikke at forskjellen var så stor, de fleste tenker ikke over det. Prisen har gått opp på alt!

Nikita Jevnheim Jenssen Jeg kjøper alt på nett, jeg. Det er mye billigere Det er så mange som ikke vet hvordan man handler på nett.

Tove Nilsen Jeg har sett det før, men syns det har blitt mye dyrere i apoteket. Nå skal jeg handle på nett, de kan bare passe seg.



Bestemmer prisene selv

Prisene på reseptfrie varer bestemmes helt fritt av selgerne, enten det er i apotek eller matbutikk.

Unntaket er reseptbelagte medisiner.

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek1-gruppen sier de konkurrerer i to forskjellige markeder.

Ett på nett og ett i fysiske apotek.

– Cirka 30 prosent av varene våre er satt ned i pris på nett for å møte konkurransen der, forklarer hun.

Pressesjef i Apotek1-gruppen Silje Ensrud. Foto: Tommy Borge Arnesen / Tommy Borge Arnesen

Det finnes 455 Apotek1-butikker over hele landet.

Konkurrentene er Vitusapotek og Boots. De har stort sett samme pris i butikk som på nett.

På nett er det en annen konkurranse. Farmasiet.no har ingen fysiske butikker og selger bare på nett.

– Hvorfor har Apotek1 forskjellige priser på nett og i butikk - ulikt Boots og Vitusapotek?

– Vi har lavere priser på nett for å møte konkurransen i nettmarkedet. Hvordan andre aktører forholder seg til dette er vanskelig for meg å kommentere, svarer Ensrud.

– At det er andre priser på nett er noe som er kjent fra mange bransjer, sier Ensrud.

Hun peker på både sportsbutikker og elektronikk.

– Skjønner du at kunder kan føle seg lurt?

– Jeg tror mange sjekker på nett, og da er vi helt åpne om at de prisene gjelder kun på nett.

Har valgt annen strategi

Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune svarer på vegne av Boots.

Hun sier de har valgt en annen strategi.

– Årsaken til det er at vi ønsker å tilby kundene våre en helhetlig opplevelse, uansett hvilken kanal de møter oss i.

Vitusapotek har den samme strategien som Boots.

– Vi vet at mange sjekker nettsiden før de besøker våre apotek. Vi tror at kundene setter pris på at prisen de ser på nett, er den samme de får i apotek, sier kommunikasjonssjef Camilla Tully.

Kommunikasjonssjef Camilla Tully. Foto: Pressefoto

Vil holde kurs for medlemmene

Leder for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Vestfold og Telemark, Rita Andersen, reagerer på at det er så stor forskjell på prisene.

Hun mener prisen bær være lik uansett hvordan man handler

Hun er også aktiv i Psoriasis- og eksemforbundet, hvor medlemmene ofte er storforbrukere av apotekvarer.

– Det blir mye penger når du bruker mye, sier Andersen.

Rita Andersen sjekker prisene på nett kontra i apotek. Foto: NRK

Hun tror mange ikke har oppdaget de store prisforskjellene, og tenker spesiet på to grupper.

– Eldre som ikke er på nett og yngre som ikke følger med.

Nå vil hun informere medlemmene sine og sier at de også vurderer å holde kurs i hvordan man kan bestille på nett.