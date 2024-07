NRK har vært i kontakt med en rekke Apotek 1-butikker som har stengt dørene på grunn av dataproblemer.

Dag Stokke ved Apotek 1 i Bodø sier at problemene rammer alle landets Apotek 1-filialer. Foto: KAI JÆGER KRISTOFFERSEN / NRK

– Apotek 1 har stengt sine apotek i Norge som følge av det internasjonale problemet med serverne. Dette er en spesiell situasjon, som vi aldri har opplevd før, sier provisor Dag Stokke ved Apotek 1 i Bodø til NRK.

Ved flere butikker sitter de ansatte foran inngangen og informerer kundene om problemene.

Dette rammer blant annet personer som vil inn for å hente reseptbelagte medisiner.

– Det er litt kjipt når man har tenkt til å handle medisiner og hente ut resept. Men det ser ut til at Vitusapotek er åpent, så da får jeg finne det, sier Vivian Tysse som NRK møter i Ålesund.

Dette møter kunder som vil inn på Apotek 1 sine sider. Foto: Skjermdump

Enkelte har åpnet igjen

Kommunikasjonssjef Mai-Bente Paulsen i Apotek 1 bekrefter til NRK at de er rammet av den siste Crowdstrike-oppdateringen, som har forårsaket at PC-er med Microsoft Windows verden over krasjer.

– Sikkerhetsoppdateringen på dette systemet har gjort at pc-ene ikke lar seg skru på. Det har rammet IT systemer i apotek, samt kundeservice, opplyser hun.

Alle kjedens filialer har vært nødt til å holde stengt. Apotek 1 skriver på sine nettsider at det også er stengt for alle nettbestillinger på grunn av IT-problemene.

Kjeden jobber nå for å få opp IT-systemene slik at de fysiske butikkene skal kunne åpne igjen så raskt som mulig.

– Noen har allerede kommet opp igjen, og vi gjør det vi kan for å finne løsninger. Vi er lei oss for ulempene det medfører for våre kunder og våre apotek gjør alt de kan for å finne løsninger for dem, sier Paulsen til NRK.

Flere apotek har stengt. Dette er Apotek 1 i Bodø. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Årsak: Oppdatering

De alvorlige dataproblemene rammer mange store flyselskaper i verden. Norske flyplasser er foreløpig ikke rammet, men Flesland i Bergen frykter store forsinkelser som følge av nedetid andre steder i Europa.

De alvorlige nettverksproblemene rammer mange store internasjonale selskaper.

Like før klokken 12:00 skriver Crowdstrike at de har identifisert og isolert årsaken til problemene, og en rettelse er sendt ut.

Trøbbel for Biltema

Enkelte Biltema-butikker har også vært nødt til å holde stengt på grunn av dataproblemene.

I Fredrikstad sto de ansatte utenfor butikken og informere kundene fredag morgen.

Daglig leder Asif Din i Biltema Norge skriver i en e-post til NRK klokken 12 at de ikke har stengte noen butikker, men at kundene kan oppleve problemer med betalingen.

– Noen av våre varehus opplever ustabilitet som følge av Crowdstrike-oppdateringen. Vi samarbeider med eksterne leverandører for å løse problemet. Ingen av varehusene er stengt, men kunder kan oppleve å måtte gjøre flere forsøk for å betale for sine varer,

Nettsiden til Biltema var nede i flere timer, men er nå oppe igjen.