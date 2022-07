Hanna Celius er sommervikar og ny i reiselivsbransjen. Hun løper mellom bordene på Kokeriet i Sandefjord. Klokka har ikke passert ett, sola skinner og kundene har inntatt brygga.

– Klarer jeg å holde hodet over vann, går det greit, men det er mye å gjøre, sier hun.

20-åringen rynker ikke på nesa over at arbeidsdagen går i ett. Hun ønsket å prøve noe nytt etter å ha jobbet i butikk tidligere. Da falt valget ned på servitør.

– Jeg ville prøve noe annet, og tenkte dette kunne være en morsom jobb. Noe det også er, sier Celius.

Har du skaffet deg sommerjobb i sommer? JA! Nei Skulle ønske jeg hadde Vis resultat

Reiselivsbransjen har lenge hatt et problem med å få tak i sommervikarer. Erfarne servitører er det de aller fleste arbeidsgiverne ser etter.

Kokeriet og Pir 4 i Sandefjord har endret på hva de ser etter, siden erfaring er vanskelig å få tak i. Daglig leder for restaurantene, Frida Helgesson, legger bort cv-en under jobbintervjuene.

– Personlighet var det som var viktigst for oss da vi skulle ansette sommervikarer, sier hun.

TRAVELT: Tempoet er høyt for Hanna Celius (20) og de andre servitørene på brygga i Sandefjord. Foto: Mads Thygesen / NRK

Begynte tidlig

Helgesson legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å finne erfarne servitører. Derfor valgte de å se etter andre egenskaper. Hun er fornøyd valget hun gjorde.

– Vi har fått mange unge mennesker ut i jobb som aldri har jobbet i bransjen tidligere, og som elsker jobben. Så jeg vil si det har ordnet seg ganske fint, sier hun.

Videre forteller Helgesson om at det har krevd en del å få de unge klare for sommerens oppgaver. Det har blitt mye jobb for de faste ansatte, forklarer hun.

STORFORNØYD: Frida Helgesson (midt i bildet) tror sommeren kommer til å bli bra med de nye sommervikarene. Fra venstre Mia Johnsen, George King, Frida Helgesson, Synnøve Aashildrød og Hanna Celius. Foto: Mads Thygesen / NRK

– Jeg må rose de faste ansatte for å ha stilt opp når vi skulle ha opplæring med sommervikarene. Det har krevd mye ekstra tid fra deres side for å lære de opp, sier hun.

I hvalfangerbyen begynte de tidlig for å få alt på plass før sommergjestene gjorde sitt inntog. Det er mye som skal på plass når mye er nytt for de ansatte.

– Det har vært en prosess med å få de nye sommervikarene i gang. Men de er flinke, og selv om det har krevd sitt er jeg fornøyd med resultatet, sier Helgesson.

Første dag på jobb

I Horten har de også tenkt kreativt for å få inn sommervikarer.

Det er ikke mange 14-åringer som kan skilte med skikkelig jobberfaring. Og ikke mange arbeidsgivere som ansetter et helt håndballag.

– Dette er min første sommerjobb, og min første dag på jobb.

Med skjelvende hender bærer Ida Berge Dyblie ut fiskesuppe til gjestene ved restauranten Fishland i Horten. Ikke hjelper det at du har NRK på slep aller første dag på jobb.

ERFARING: Sommerjobben hos Fishland er Dyblie sin aller første. Hun setter pris på å kunne få muligheten. Foto: Mads Thygesen / NRK

14-åringen får sammen med lagvenninnene sine i Falk Horten en mulighet til jobberfaring i ung alder.

– Vi ønsker å spille i Bringserien og da trenger vi penger, sier Dyblie.

Restaurantsjefen David Hellerud er med å trene håndballaget. For han og jentene blir det en vinn-vinn-situasjon. Jentene får erfaring, restauranten får sårt tiltrengt hjelp og laget kommer nærmere målet sitt.

– Mangel på arbeidskraft i denne bransjen er ingen hemmelighet. Samtidig er det fint å kunne gi jentene erfaring, og kanskje det skaper en gnist til å ville jobbe med dette i framtiden, sier Hellerud.

Enorm etterspørsel

En fersk undersøkelse gjort av NHO Reiseliv viser at 7 av 10 reiselivsbedrifter kan tilby unge en sommerjobb. Etterspørselen er med andre ord stor.

Sommervikarer er det mangel på, men også ansatte er det vanskelig for reiselivsbransjen å oppdrive.

TRENGER FLERE: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv håper flere unge vil søke seg inn i reiselivsbransjen denne sommeren. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Over halvpartene av bedriftene svarer at de mangler ansatte. Sesongarbeiderne som skulle kommet fra utlandet, har uteblitt.

Det problemet fører med seg at ansatte må jobbe ekstra, takke nei til oppdrag og ha begrensede åpningstider

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, sier behovet for sommervikarer er stort. Hun anbefaler unge å søke seg inn i reiselivsbransjen.

– Reiseliv er den næringen som ansetter flest unge. For de som vil opp og fram, er det en næring med store vekstambisjoner, sier Devold.

Arbeidsledighet Ekspandér faktaboks Tall fra NAV sin bedriftsundersøkelse fra første kvartal 2022 viser at: Mangelen på personer i reiselivsbransjen er anslått til 4050.

Kokker og servitører er det størst mangelen av.

Mai 2022 registrert 2657 ledige stillinger blant hovmestre og servitører, og 1225 lediger stillinger blant kokker.