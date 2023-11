• Lærere og ansatte på barneskoler og SFO deltar på kurs for å lære å håndtere voldelige situasjoner.

• Flere private selskaper tilbyr slike kurs til kommunene.

• Det rapporteres om en økning i utagerende atferd blant elever, noe som har ført til en økning i voldelige situasjoner i skolen.

• De fleste av elevene involvert i voldelige hendelser er i alderen 6–12 år.

• Et enstemmig storting har bedt Regjeringen om å få statistikk som viser utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole hvert år framover.

• Universitetet i Sørøst Norge vurderer å endre sitt undervisningsopplegg for å bedre forberede lærerstudenter på å håndtere vold i skolen.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.