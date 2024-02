Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Skien kommune opplever en økning av overvektige eldre pasienter i sykehjem.

Kommunen har derfor bestemt seg for å kutte ned på inntaket av søtsaker som dessert, saft, kjeks og godteri.

Ernæringsrådgiver Cathrine Bogen Heitman mener at kos ikke nødvendigvis betyr mat og drikke med mye sukker, fett og kalorier.

Målet er å unngå å øke risikoen for diabetes type to og andre helseproblemer som følger av et usunt kosthold.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi får stadig inn flere som er overvektige, også har vi flere som allerede bor her som blir overvektige.

Det forteller ernæringsrådgiver, Cathrine Bogen Heitman.

Ernæringsrådgiver, Cathrine Bogen Heitman er tydelig på at kommunen ikke vil forhindre pasienter fra å spise dessert eller søtsaker. Målet er å begrense mengdene og hyppigheten.

Sammen med Skien kommune har hun utviklet en ny kostholdsplan for eldre ved sykehjemmene.

Målet med den nye planen er å forebygge fedme, bidra til bedre tannhelse og øke inntaket av viktige næringsstoffer.

Kun helgekos

I tillegg til dessert skal inntaket av andre søtsaker slik som saft, kjeks og godteri reduseres.

– Kos er ikke ensbetydende med mat og drikke som inneholder masse sukker, fett og kalorier, sier Heitman

Ernæringsfysiologen står inne i lageret sammen med leder av Scheen Matservice, Tore Baksaas.

Kaker og andre søtsaker blir kun servert i helgene og ved spesielle anledninger.

– Vi vil unngå å være med på å øke risikoen for diabetes type to og andre ting som kommer av et usunt kosthold.

Heitman er tydelig på at kommunen ikke vil forhindre pasienter fra å spise dessert eller søtsaker.

Målet er å begrense mengden og hyppigheten.

– Merkelig

Problemstillingen med overvektige eldre er ny for Sykepleierforbundet.

De mener problemet ofte er motsatt.

– Økning av overvekt er ikke noe vi kjenner oss igjen i, underernæring er et betydelig større problem blant pasienter på sykehjem, sier nestleder Kai Øivind Brenden.

Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, mener problemet i dag er at de fleste ved sykehjem er underernærte.

Han beskriver tiltaket i Skien som underlig, og mener at det er svært lite treffsikkert.

– Vi vet at eldre pasienter ofte sliter med redusert tørste og matlyst, og at dessert ofte er et stort trivselselement.

– Så det å kutte i desserten for alle virker merkelig.

Tung arbeidsdag

Underernærte pasienter skal få tilrettelagte måltidsplaner, understreker ernæringsrådgiver Heitman i Skien.

Men situasjonen på sykehjemmene i Skien speiler seg i det vi ser i samfunnet for øvrig, legger hun til.

– Vekta hos befolkningen i Norge går opp, og det opplever vi også i institusjonene våre.

Søtsaker og kaker er kun ment som helgekos for eldre i Skien kommune.

Overvektige pasienter fører til tyngre arbeidsoppgaver for de ansatte. Bokstavelig talt.

– Det er tungt for ansatte som skal bistå pasienter i stell og slike situasjoner.

Bør være opp til den enkelte

– Hvis de er vant til å få dessert, så synes jeg de skal få lov til å fortsette med det, sier Inger Aasland.

Hun er en av de eldre som NRK møter rundt middagsbordet ved Midtløkken bo- og behandlingssenter i Tønsberg.

Hit reiser hun ukentlig for å dele et måltid i godt selskap.

– Jeg prøver å være bevisst og tenke sunt. Og jeg føler vel at vi eldre får med oss hva som er sunt via TV og aviser.

Inger Aasland forteller at hun selv ikke er så glad i søtsaker og dessert, men hun mener at valget bør være opp til hver enkelt.

Hun får støtte fra Steinar Støfring og Leif Martin Schjelderup.

– Har jeg nå lyst på noe en vakker dag, så vil jeg jo gjerne få det.

– Hvis jeg først ender på sykehjem, så tenker jeg vel ikke så langsiktig med tanke på helse og slikt, sier Schjeldrup.

Steinar Støfring og Leif Martin Schjeldrup forteller at de er begge glad i god mat. De bor ikke på sykehjem og rammes ikke av dessertkutt.