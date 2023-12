Saka i korte trekk Ekspander/minimer faktaboks NRK har utført eit eksperiment der me har testa om folk kan skilje bilete som er genererte av kunstig intelligens (KI) frå ekte fotografi.

Ti deltakarar blei presentert for fire bilete av ulike motiv. Berre eitt av bileta var eit ekte fotografi.

I eksperimentet var berre 17,5 prosent av svara riktige.

Medieforskar Arild Fetveit ved Høgskulen i Kristiania seier at datagenererte bilete no er så like ekte fotografi at det representerer eit vasskilje.

Nokre av deltakarane, som studerer teknologifag, er positive til teknologien og såg ikkje noko problem med at mange bomma på rett svar.

Det myldrar av studentar i gangane ved universitetet i Porsgrunn. Mange puggar til dei siste eksamenane før jul.

I dag skal studentane også få bryne seg på ei anna oppgåve. Eit eksperiment som NRK har med seg til campus.

NRK viser fram fire bilete til studentane.

Eitt av bileta er eit ekte fotografi. Dei tre andre er genererte med kunstig intelligens.

Klarar studentane for eksempel å sjå kva for eitt av desse bileta som er ein ekte hund?

Sveip til høgre for å dei fire bileta av hund. Er denne ekte? Eller kanskje denne? Fasit finn du nederst i saka!

NRK testar ti ulike menneske som prøvar å gjette på fire ulike motiv. Dei blir presentert bilete av hundar, strender, monument og kvinner.

Rundt eit bord i kantina sit Angelica Salomone. Ho klarar berre å gjette ein riktig når ho prøvar seg på NRK sin test.

– Det er kjempeskummelt, seier Salomone.

– kvifor det?

– Fordi ein veit jo ikkje kva ein skal tru på lenger.

I eksperimentet til NRK er berre 17,5 prosent av svara riktige.

Slik har NRK jobba med saka Ekspander/minimer faktaboks NRK har i denne saka generert falske bilete med kunstig intelligens. Me har bruka Adobe sin programvare Firefly. I programmet skriv me ein enkel tekst som skildrar kva me ønsker programmet skal generere bilete av. Fotografia me har bruka i testen, som er ekte, har NRK henta frå biletebanken Colourbox. Dei opplyser at alt av materiale på deira nettstad går gjennom ein kvalitetskontroll. Slik sikar dei at det ikkje ligg KI-genererte fotografi i banken deira. Selskapet opplyser at kontrollen er ein manuell prosess, og at feil kan oppstå. Men berre for ein avgrensa periode inntil det KI-genererte innhaldet blir oppdaga og fjerna.

– Eit vasskilje

At folk tippar feil møter stor forståing hos medieforskar Arild Fetveit ved Høgskulen i Kristiania.

– Datagenererte bilete kan no vere så like fotografi at det representerer eit vasskilje, seier Fetveit.

Fetveit seier bileta som NRK presenter til folk er tilnærma umoglege å skilje. Han poengterer at kriterium ein tidlegare kunne bruke, til å sjå forskjell på KI og fotografi, gradvis har blitt utdaterte.

Tidlegare trengde ein også høg kompetanse for å lage falske bilete av god kvalitet. I for eksempel Adobe Photoshop.

Med kunstig intelligens treng ein berre å skrive kva ein ønsker seg bilete av.

– Dagens teknologi er meir tilgjengeleg, raskare og enklare å bruke, seier Fetveit.

Positiv til teknologien

NRK viser fram bileta til ein gutegjeng ved Universitetet i Søraust-Noreg som studerer teknologifag. Dei klarar også berre å treffe riktig på eitt av alternativa.

Jardar Fagerlund blir derimot ikkje så skremt av eksperimentet.

– Ser ikkje noko problem med dette. Så lenge det ikkje går ut over folk så er det greitt, seier teknologistudenten.

– Men det er jo lett å lure folk no da?

– Ja, men ein har jo kunna lure folk i mange år allereie på ulike måtar. Kunstig intelligens er først og fremst eit verktøy, seier Fagerlund.

Jardar Fagerlund var ein av studentane som deltok i eksperimentet til NRK. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Arild Fetveit ved Høgskulen i Kristiania seier KI-genererte bilete betyr nye utfordringar for folk flest når dei skal navigere i medielandskapet. Forskaren meiner at datagenererte bilete, som ikkje kan skiljast frå fotografi, kan svekke tilliten til fotografiet.

– Det me opplever er at me i mindre grad kan stole på teknologien i seg sjølv. Dermed må me i større grad stole på dei som brukar den. Så da blir tilliten sterkare forankra i institusjonane som bruker materialet og legg det fram, seier forskaren.

Situasjonen vil også stille større krav til mediehus og innhaldsskaparar. I denne artikkelen kjem Faktisk.no med tips til korleis du kan avsløre falske bilete. Her er eit kort samandrag:

Korleis avsløre falske bilete? Ekspander/minimer faktaboks Sjekk om detaljane er konsistente

Dersom det finst fleire bilete av same hending, kan du sjå om du finn skilnader som ikkje gjev meining.



Dersom det finst fleire bilete av same hending, kan du sjå om du finn skilnader som ikkje gjev meining. Sjå etter klassiske KI-teikn

Sjølv om teknologien med å generere bilete har kome langt, er ho framleis ikkje perfekt. Kontrasten i bileta kan sjå ut som rar, og dei kan få eit filmatisk eller dataspelaktig preg. Midjourney 5 klarar å lage hender betre enn tidlegare versjonar, men dei kan framleis sjå rare ut. Det har likevel skjedd store framsteg innan generativ KI på kort tid. Derfor er det ikkje sikkert du kan skilje mellom KI-genererte bilete og vanlege bilete med det blotte auge i framtida.



Sjølv om teknologien med å generere bilete har kome langt, er ho framleis ikkje perfekt. Kontrasten i bileta kan sjå ut som rar, og dei kan få eit filmatisk eller dataspelaktig preg. Midjourney 5 klarar å lage hender betre enn tidlegare versjonar, men dei kan framleis sjå rare ut. Det har likevel skjedd store framsteg innan generativ KI på kort tid. Derfor er det ikkje sikkert du kan skilje mellom KI-genererte bilete og vanlege bilete med det blotte auge i framtida. Bruk omvendt bildesøk

Faktisk.no har skrive fleire artiklar om korleis du kan bruke reverserte bildesøk for å finne meir informasjon om eit bilde. Dette gjer du ved å søkje på sjølve bildet i ein søkjemotor.



Faktisk.no har skrive fleire artiklar om korleis du kan bruke reverserte bildesøk for å finne meir informasjon om eit bilde. Dette gjer du ved å søkje på sjølve bildet i ein søkjemotor. Sjekk nyheitsnettstader

For spektakulære hendingar, som ein dramatisk arrestasjon av Donald Trump, kan det vere nok å sjekke tradisjonelle medium. Dersom du ikkje finn spor av arrestasjonen verken på norske eller store internasjonale medium, er dette ein tydeleg indikasjon på at hendinga ikkje er reell. Om hendinga var ekte, ville det ikkje tatt lang tid før ho vart plukka opp og fekk massiv omtale.



For spektakulære hendingar, som ein dramatisk arrestasjon av Donald Trump, kan det vere nok å sjekke tradisjonelle medium. Dersom du ikkje finn spor av arrestasjonen verken på norske eller store internasjonale medium, er dette ein tydeleg indikasjon på at hendinga ikkje er reell. Om hendinga var ekte, ville det ikkje tatt lang tid før ho vart plukka opp og fekk massiv omtale. Prøv spesialverktøy for KI-bilde

Det finst eigne program som prøver å analysere seg fram til om eit bilde er generert av kunstig intelligens eller ikkje. Slike verktøy kan ikkje brukast ukritisk. Kjelde: Faktisk.no

Ta testen!

Sit du å tenker at folk har vore dårlege til å finne det ekte bilete blant dei falske? Få sjå om du er noko betre da!

I videoane under blir du presentert for fire bilete. Berre eitt av dei er eit ekte fotografi.

1/5 Kjende landemerke i verda Spel av videoen for å sjå dei ulike alternativa. Du trenger javascript for å se video. Spel av videoen for å sjå dei ulike alternativa. Du kjenner kanskje igjen dei kjende landemerka, men kva for eitt av dei er ekte? Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 2/5 Strender og sjø Spel av video for å sjå alle alternativa Du trenger javascript for å se video. Spel av video for å sjå alle alternativa Berre ein av desse strendene eksisterer i den verkelege verda. Ser du kva strand? Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 3/5 Fire kvinner Spel av video for å sjå alternativa. Du trenger javascript for å se video. Spel av video for å sjå alternativa. Her ser du bilete av fire kvinner. Kven av dei er ekte? Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 4/5 New York Spel av videoen for å sjå dei ulike alternativa. Du trenger javascript for å se video. Spel av videoen for å sjå dei ulike alternativa. Byen New York i USA er det mange som kjenner. Kva for eit av desse utsiktsbileta er eit ekte fotografi. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 5/5 Juletre Spel av videoen for å sjå dei ulike alternativa. Du trenger javascript for å se video. Spel av videoen for å sjå dei ulike alternativa. Snart ringer jula inn. Ser du kva tre som kunne blitt plassert i stua på ekte? Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4

Fasit

Så var det hundane da. Kva for ein av dei er ekte tru?

Riktig svar er hunden som er markert med ein grøn ring. Klapp på skuldra viss du såg det!