- NHO og LO leverer fredag rapporten «Kraftløftet» til regjeringen, som advarer om at mangel på kraft kan føre til tap av mange arbeidsplasser i industrien.

- Rapporten foreslår løsninger for å håndtere kraftkrisen, med mål om å sikre nok kraft til bedrifter og husholdninger, samtidig som klimaet blir ivaretatt.

- Det er allerede prosjekter som legges til side fordi det ikke er mulig å få strøm, og det er frykt for at mange arbeidsplasser kan forsvinne ut av landet.

- Kartleggingen viser at det per november 2023 foreligger søknader om tilknytning av 140 TWh i økt kraftforbruk, noe som innebærer en dobling av Norges kraftproduksjon.

- Både NHO og LO ber kommuner over hele landet om å revurdere tidligere vedtak om å si nei til vindkraft.



