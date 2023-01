– Her er det masse strøm, sier ordfører i Tokke, Jarand Felland.

To kilometer unna ligger Norges tredje største kraftverk målt i produksjon.

Kraftkommunen har i tillegg en makspris på 38 øre.

Men 95 prosent av strømmen som lages her, sendes videre til byene, forteller ordføreren.

BILLIG STRØM: Det lønner seg å legge industrien der kraften produserer, mener Tokke-ordfører Jarand Felland. Han har både billig strøm og masse plass til nye industribedrifter. Foto: MARTIN TORSVEIT / NRK

Samtidig roper industribedrifter langs kysten på mer strøm for å klare det grønne skiftet.

Sp-ordføreren mener mer industri bør etableres der kraften produseres.

– Vi har kraften tilgjengelig og industrikompetansen, sier Felland.

Det samme mener ordførere i andre kraftkommuner i Agder, Rogaland og Vestland fylker.

– Vi står sammen om kortreist kraft, sier han.

Suksessbedrift kan investere

Dalen Mekaniske i Tokke er et eksempel på en suksessbedrift som har nytt godt av den kortreiste krafta.

Dalen Mekaniske i Tokke skal ansette 20 nye innen 2030. Takket være tilgangen på billig og trygg strøm kan bedriften investere, sier daglig leder Eivind Hårstad. Foto: MARTIN TORSTVEIT / NRK

Bedriften med 20–30 ansatte leverer deler til fornybar energi.

Kundene deres er først og fremst i Europa.

Uten stabil tilgang på billigere strøm ville framtiden sett helt annerledes ut.

Nå skal de ansette 20 nye innen 2030.

– Vi er en bedrift i vekst i stedet for å være en bedrift som ikke har lenge igjen, sier Eivind Hårstad, daglig leder for Dalen mekaniske AS.

Slipper monstermaster

Tokke-ordføreren mener det sparer både natur og strøm dersom ny industri etableres nær kraftproduksjonen.

– Da slipper vi å bygge nye, store master på kryss og tvers av Norge med de kostnadene det medfører og store naturinngrep, sier han.

Nettapet blir også mye mindre.

Når strømmen overføres over lange avstander, går mange tusen kilowattime tapt i varme, påpeker Felland.

– Kortreist kraft er veldig effektiv bruk av kraft, sier han.

Det handler ikke om å ta industri fra byene, påpeker han.

Kraftmangelen vil begrense hvor mye som er mulig å utvikle i byområder, mener han.

– Da kan noe som vurderer å etablere seg langs kysten, heller etablere seg her, sier han.

Tilgang er ikke alt

Stabil kraft er viktig for kraftkrevende bedrifter, mener Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Men det koker ikke bare ned til det.

– Ingen kan kommandere industrien til å reise til et bestemt sted. Men de kommuner som kan tilby industrien kraft til stabile forhold og samtidig har arealer tilrettelagt for industri, vil få industri, sier Stein Lier Hansen i Norsk Industri. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er mye logisk i det ordføreren sier. En bedrift som er kraftkrevende vil selvfølgelig etablere seg der kommunen kan tilby trygg og stabil kraftforsyning. Men de krever også at kommuner har regulert store arealer til industriområder gjennom plan- og bygningsloven, sier Hansen.

Kommuner som kan tilby dette, får industri, påpeker han.

Utfordringen for kommuner som Tokke, er avstanden til annen industri, mener Hansen.

– Det hjelper ikke å ha tilgang til strøm hvis du ikke har en industripark. Det er en av de forutsetningene som må være på plass, sier han.

Oppdrettsanlegget Hima Seafood på Rjukan er et eksempel på at korte avstander er en fordel. De får gratis spillvarme fra datasenteret Green Mountain, viser han til.

Lurt å se egne fordeler

Industrien i Grenland som får mye av krafta i Tokke, synes utspillet til Sp-ordføreren er lurt.

– Så kreves det litt mer. Du må ha kompetanse og arealer for at bedriftene kan gjøre jobben sin. Kraft er en viktig faktor, men ikke den eneste, sier administrerende direktør ved Herøya industripark, Sverre Gotaas.

Administrerende direktør i Herøya industripark, Sverre Gotaas, mener det er lurt at kraftkommuner nå ser seg rundt og ser hvilke fordeler de har og hvordan de kan utvikle egen industri. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Industriparken i Porsgrunn er en av Norges største og trenger mye strøm for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Med den store endringen vi skal ha i vår egen industri framover, må vi også ta i bruk nye arealer, og da er kraftkommuner et sted å starte og lete, sier Gotaas.

I Tokke har de ikke bare billig strøm, men også masse plass til industribedrifter, påpeker ordføreren.

– Industrien må tenke at de ikke må etablere seg der alle andre har etablert seg de siste 50 årene, sier Felland.