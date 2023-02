Helene Spilling holdt tritt med de andre deltakerne helt fram til program 7. Det hadde hun aldri trodd.

– Jeg er egentlig ganske sjokkert over at jeg klarte å holde meg fast så lenge. Jeg føler jeg bare surfa meg videre, forteller sportsdanseren i ettertid.

Spillings siste episode i Mesternes mester ble en skikkelig seig runde.

Det startet med at hun klarte å surre seg inn i tauet, og kom sist i mål i «Taukampen».

SURRET SEG INN: Det ble etter hvert tungt med tau rundt kroppen i øvelsen «Taukampen». Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Sang duett med Tufte

Derfra bar det videre med «Sleden», hvor Spilling til slutt var den eneste som ikke var over målstreken.

– Det var veldig gøy, også fikk jeg en liten heiagjeng på slutten der og. Jeg synes det var veldig hyggelig jeg, smiler hun.

BLYTUNGT: Sleden veide 30 prosent av kroppsvekten hennes, men den føltes mye tyngre ut da den skulle bli dratt i sanden, forteller Spilling. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Selv om hun tok konkurransene seriøst, var hun alt annet enn alvorlig da kameraene ble skrudd av.

– Jeg drev og prøvde å sette i gang litt karaoke her og der.

Blant annet hadde hun en uforglemmelig duett med roeren Olaf Tufte.

– Vi sang «Shallow» sammen. Jeg synes det er veldig gøy at han ble med på det.

SANG SAMMEN: Spilling er særlig fornøyd med at roer Olaf Tufte stilte opp på en duett sammen med henne. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Snakket med seg selv

Det var sjeldent stille rundt Spilling. Som regel hadde hun alltid en latter eller et smil på lur. Det sørget hun også for under øvelsen «Balansebane».

– Jeg tror jeg bare drev å snakka til meg selv, sånn «ja, bra Helene, nå gjør du det bra!»,

Hun innrømmer at hun var litt skuffet etterpå.

– Jeg vet ikke hva jeg drev og surret med jeg.

SURFET: Selv føler Spilling at hun surfet seg gjennom programmet. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Spilling havnet på nest siste plass, og måtte dermed i sesongens siste nattest.

Rett før dette åpnet hun seg om en vanskelig tid.

– Et lite stikk

Under middagen fortalte sportsdanseren om sommeren i Litauen, hvor hun utviklet en spiseforstyrrelse.

Den varte i over to år.

Spilling har blandede følelser med å skulle høre og se dette igjen på TV.

– Det er alltids et lite stikk, for man blir dratt tilbake og må tenke og huske på den tiden hvor man ikke hadde det så bra.

Etter at Spilling fortalte sin historie i et portrett til P3, har hun fått flere meldinger fra både gutter og jenter.

– De synes det er veldig bra at jeg står frem om det.

MYE MORO: Helene Spilling sammen med langrennsløper Ola Vigen Hattestad og fotballspiller Frode Johnsen. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Får tilsendt videoer

Etter å ha tapt nattesten mot kickbokser Andreas Lødrup, var Mesternes mester-eventyret over for Spilling.

Gjengens «gledesspreder» eller «baby», som hun selv omtaler seg som.

Tiden etter programmet har ført med seg mye moro for 26-åringen fra Gjerdrum.

På fredagene starter hun dagen med å se ukas episode, for å kunne forberede seg på tilbakemeldingene hun pleier å få om kvelden.

Blant annet har hun fått noen søte videoer av dansende barn.

– Da blir jeg veldig glad, faktisk. Sånn; Tiril på fire år har nå sett dette klippet tjue ganger på rad, hvor hun står foran skjermen og danser med meg, ler Spilling.

Her kan du lese mer om årets deltakere i Mesternes mester: