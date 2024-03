Kommunen kuttet 200 år gammelt bevaringsverdig tre – må betale 100.000 i erstatning

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Kommunen kuttet i et 200 år gammelt tre på en kvinnes eiendom uten å varsle henne.

Treet er et kulturminne og har en spesiell historie som et tidligere styvingstre.

Kvinnen anmeldte først kommunen for miljøkriminalitet, men saken ble henlagt. Hun forsøkte deretter å bringe saken inn for forliksrådet, men også de avviste saken. Hun bestemte seg deretter for å saksøke kommunen.

Kommunen er nå dømt til å betale kvinnen 100.000 kroner i erstatning, samt saksomkostninger på over 50.000 kroner.

Kommunen har ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

Treet står fortsatt på eiendommen, men bærer preg av skadene det har fått. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den 27. oktober 2020 skjedde det som ikke skulle skje.

Kommunen tok seg inn på Gravers eiendom, og kuttet flere av de store grenene på treet som er anslått å være rundt 200 år gammelt.

Slik ser treet ut i dag. Foto: Privat

Nå må de punge ut til treets eier.

– Det betyr veldig mye. Ikke nødvendigvis bare i kroner og øre, men mest for at kommunen kanskje kan ta lærdom av det overgrepet de gjorde mot treet, sier Graver til NRK.

Ble oppringt av nabo

Treet står i hagen utenfor barndomshjemmet hennes.

Graver, som til daglig bor i Larvik, fikk ikke beskjed fra kommunen om det som skulle skje. Hun ble derimot varslet om hendelsen av en nabo.

– Jeg reagerte med vantro, forteller hun til NRK.

Treet er nemlig et kulturminne på grunn av sin fasong og historie som et tidligere såkalt styvingstre.

Slik så det gamle bjørketreet ut for noen år tilbake, før restaureringsjobben startet, og før kommunen kuttet deler av det. Foto: Privat

I 2017 hadde stiftelsen BioFokus oppdrag for Fylkesmannen i Telemark hvor de utarbeidet skjøtselsplaner for styvingsbjørker i Tinn kommune. I dette arbeidet ble også treet til Graver kartlagt, heter det i dommen.

Statsforvalteren mente bjørka var bevaringsverdig, og bevilget i sin tid penger til vedlikehold og restaurering av treet.

Kommunen hadde påtatt seg jobben og kostnaden med riktig beskjæring av bjørka. Det gikk ikke så bra.

Overraskende handling

I oktober 2020 ble det nemlig foretatt en underlig avgjørelse.

To tykke grener og noen mindre greiner på treet ble fjernet av kommunens folk i forbindelse med vegetasjonsrydding langs den kommunale veien i byggefeltet.

Bakgrunnen var blant annet at grenene fra treet ikke skulle være i veien ved snøbrøyting om vinteren, samt å sikre sikten i veikrysset.

Eieren av treet reagerte kraftig på jobben kommunen utførte i oktober 2020. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Det reagerte eieren kraftig på.

– Her må det være noen som ikke har snakket sammen i kommunen, sier Graver.

Saksøkte kommunen

Hun anmeldte først kommunen for miljøkriminalitet, men saken ble henlagt av politiet.

Eieren forsøkte deretter å bringe saken inn for forliksrådet, men også de avviste saken.

Da bestemte Graver seg for å saksøke kommunen.

I retten ba kommunens advokat, Camilla W. Wilhelmsen, om frifinnelse.

Brøytemannskaper kom borti treet om vinteren, og kommunen mener det var et åpenbart behov for å rydde vegetasjon for å sikre sikten i krysset, heter det i deres forklaring.

De mener det heller ikke ble fremlagt bevis for at greinene burde vært beskåret på en annen måte.

De fikk ikke medhold. Beskjæringen var ikke i henhold til skjøtselsplanen, konkluderer Telemark tingrett.

Nå er kommunen altså dømt til å betale Graver 100.000 kroner i erstatning. De må også betale saksomkostninger på drøye 50.000.

Advokat Wilhelmsen hadde følgende kommentar da NRK tok kontakt torsdag kveld.

– Kommunen mottok dommen i dag, og har ikke hatt anledning til å gå grundig inn i vurderingen av om den bør ankes eller ikke. Ut over det har kommunen foreløpig ingen kommentar.

Stor verdi

Bjørketreet med åtte armer står fortsatt på eiendommen i Austbygde, men bærer tydelig preg av skadene kommunen påførte det, forteller eieren.

Treet både hun og andre i nabolaget har mange gode minner fra. Ikke minst i barndommen.

– Der satt bror min og jeg mens vi gjorde lekser. Andre satte seg der når de hadde det litt tungt. Vi fikk ro i sjela av det treet.

– Jeg har et håp om at det kan overleve. Det vet vi foreløpig ikke, sier Graver.