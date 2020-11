Kommunen kuttet 200 år gammelt bevaringsverdig tre

– Jeg har hatt søvnløse netter på grunn av dette. Det er vondt. Dette var hele bygdas tre, sier Kari Elise Kåsa Graver.

Bjørketreet med åtte armer står på hennes eiendom i Austbygde i telemarkskommunen Tinn.

Det er anslått å være rundt 200 år gammelt, og er et kulturminne på grunn av sin fasong og historie som et tidligere lauvingstre. Gamle trær som dette er også viktig for et stort biologisk mangfold.

Fylkesmannen mener det er bevaringsverdig og har bevilget penger til vedlikehold og restaurering av treet.

Slik ser det ut i dag. Flere av treets armer er kuttet. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Ble ikke varslet

Men 27. oktober skjedde det som ikke skulle skje. Kommunen tok seg inn på eiendommen hennes og kuttet flere av de store grenene på treet.

– Jeg fikk nesten sjokk da noen naboer sendte meg et bilde av hva som hadde skjedd, sier hun.

Hun ble ikke varslet av kommunen på forhånd. Nå har hun anmeldt dem for miljøkriminalitet.

– Treet står i fare for å råtne eller tørke inn. Det vil uansett aldri få tilbake formen det hadde. Det er ødelagt.

Slik så det gamle bjørketreet ut før kommunen kuttet det. Foto: Privat

Kommunen beklager

Nå legger kommunen seg flat og beklager.

– Vi har gjort en feil og beklager. Hadde jeg sendt ut et varsel med 14 dagers svarfrist, hadde ikke dette skjedd, sier Knut Halvorson Kostvei som er formann i bygg, vei og anlegg i Tinn kommune.

Han tok avgjørelsen og sier årsaken til at treet ble kuttet var for å gjøre bedre plass til brøytebilen. Kostveit sier han ikke visste at treet var bevaringsverdig.

Kari Elise Kåsa Graver sier kommunen gjerne må beklage, men at det hjelper henne lite.

– Jeg får ikke treet tilbake. At de bare tar seg til rette på min eiendom, og kutter ned et tre Fylkesmannen mener er bevaringsverdig, synes jeg bare er tragisk.

Det 200 år gamle treet har mistet formen sin. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Uheldig

Biolog i BioFokus, Sigve Reiso, hadde fått i oppdrag av Fylkesmannen å lage en bevaringsplan for bjørka i Austbygde. Han sier det som har skjedd er uheldig.

– Vi hadde en god plan og var i gang med å restaurere det. Målet var at det skulle leve lenge. Vi har brukt mye tid og ressurser på treet.

Gamle lauvingsbjørker som dette er sårbare for omfattende beskjæring. Ifølge Reiso vil det alltid være en risiko for skader eller død.

– Etter det som nå har skjedd, er da følgelig risikoen betydelig større for at treet får redusert levetid. Men vi får håpe det kan greie seg og stå som et natur- og kulturminne i flere år fremover.