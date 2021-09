Kan bli skilsmisseboom: – Slitasjen større under koronaen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror en del par kommer til å måtte ta tak i utfordringene sine nå, og det kan føre til en ny giv i forholdet. For andre blir kneika for tøff og det blir skilsmisse, sier parterapeut og sexolog Bianca Schmidt.

Hun har veiledet par i 25 år.

Fredag kom beskjeden om at Norge gjenåpnes etter 561 dager med pandemirestriksjoner.

Men at hverdagslivet igjen kan vende tilbake til normalen, kan være spikeren i kista for mange forhold.

Samlivsterapeut Bianca Schmidt tror det kan bli flere skilsmisser nå etter koronaen. Foto: Helene Fjeld

– Noen vil si at de endelig kan puste ut. Men er det løftet fram store utfordringer under pandemien, kan det hende at noen sier at de ikke orker mer.

Da Norge stengte ned i starten av pandemien, spådde samlivseksperter at koronaviruset ville føre til skilsmisseboom.

I stedet skjedde det motsatte.

Fra mars og ut oktober i fjor ble det tatt ut 5 715 separasjoner, viser tall fra SSB. Det er 253 færre enn i samme periode året før, og det laveste antallet separasjoner i denne perioden de siste ti årene.

Schmidt mener koronatiden har vært en unntakstilstand der folk har vært hjemme og kanskje redde. De har truffet få mennesker, hatt få impulser, og tråkket opp i hverandre. Etter en stund kommer gnisningsskadene og frustrasjonene til overflaten.

– Vi mennesker pleier å holde ut når det er en krise. Vi skjønner at vi må stå på, og sånn kan det gå en stund. Men når det er over, merker man belastningen det har påført.

Hun utelukker ikke at det kan bli en skilsmisseboom i etterkant av koronaen.

– Det kan hende. En sånn fase vi har vært i nå har forhold som fungerer bra, klart seg gjennom pandemien. Men for dem som sliter, har den blitt den ekstra belastningen som gjør at avslutningen kommer nå.

– Slitasjeskader

Grenland Familievernkontor har nå større pågang enn vanlig av par som sliter med samlivet.

I vår måtte de gå til inntaksstopp, men nå kan par i akutt krise få hjelp ganske raskt. Andre derimot må regne med å vente mellom en eller to måneder før de kan komme inn og få time.

Halvannet år med koronapandemi har vært en god pause med mindre stress og logistikk for noen, mens ikke for par som sleit med forholdet fra før.

Even Tengesdal ved Grenland Familievernkontor opplever uvanlig stor pågang av folk som sliter med samlivet nå. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Par som enten krangler mye, eller er veldig stille og ikke får til å snakke sammen, begge deler er veldig krevende hvis en må være mer sammen, sier daglig leder Even Tengesdal og fortsetter:

– Slitasjen har blitt mye større under koronaen, og nå trenger de hjelp. Det er ikke lenger en lettelse at hverdagen stopper litt opp i noen uker eller måneder.

– En trykkoker

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i Parweb.no tror folk på hjemmekontor har slitt med å sjonglere rollene som forelder, ektefelle, lærer, rengjøringsarbeider, kokk og elsker.

Utadvendte har fått for lite eksponering mot andre mennesker mens innadvendte ikke har fått fred fordi det har vært folk hjemme hele tiden.

Samtidig mener han situasjonen har fått par til å ta hverandre mer på alvor og gjort at de har måttet ta noen samtaler de ellers ikke ville tatt.

Psykolog Andreas Løes Narum tror pandemien har gjort at par tar hverandre mer på alvor.

– De som er dysfunksjonelle og ulike, og ikke klarer å snakke om det, kjenner bare på det som er galt. Det blir som en trykkoker der presset bygger seg opp. Det eksploderer, og så er de ikke gode for hverandre.

Han vil ikke spå om det blir noen skilsmisseboom, men skiller mellom de som har fungert godt under pandemien med mer nærtid med familien, og de som har fått det verre som par.

– Det kan nok komme noen skilsmisser nå hos dem som sliter i utgangspunktet. Hvis de ikke fungerte under koronaen, kan det hende at de har konkludert med at det ikke er mer å gjøre enn å bryte opp, for vi er såpass dårlige sammen, sier Narum.