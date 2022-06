Unge i sommerjobb blir skjelt ut av voksne: – En ganske drittfølelse, egentlig

Nå går vi inn i den mest krevende tiden på året - sommerferie. Tiden da vi på tre små uker skal lage fantastiske minner for små og store barn som de kan skryte av til sine venner når de kommer tilbake. Og kanskje har du spart opp til en aktivitet som skal dekke kravet som familiens høyeste gral av ferieaktivitet.

Kravet til perfeksjonisme er høy!

Og det gjør at du antagelig forventer at alle du møter skal serve deg med den ytterste grad av profesjonalitet, servicemind og glede.

Før du går i den fella at du går til en kioskkø litt for sent, når ungenes blodsukker allerede er på kræsjkurs og pølsa du får er to grader for kald og brusen såvidt har rukket innom kjøleskapet før den ble servert deg av en usikker 16 åring i sine første timer av arbeidslivet, ønsker jeg at du skal tenke gjennom dette:

Hva forventer du av deg selv i din jobb? Får du slack til å gjøre feil, eller er det greit at kunder skjeller deg ut for åpen scene for noe som åpenbart er en menneskelig glipp?

Hvordan var selvtilliten din den første måneden i din nåværende jobb? Eller, hvis du klarer, hvordan var selvtilliten den første måneden i en jobb med en arbeidsgiver som ikke var foreldre eller besteforeldre og arbeidsverktøyet var en gressklipper?

Kom du inn som en komet og viste de erfarne hva de gjorde feil, eller var du usikker og redd for å gjøre feil?

Og sist, men ikke minst, hvordan ønsker du deg at dine barn, som i sommer kommer til å sutre over at du bestilte mat altfor sent for de var sultne for lenge siden, skal møte arbeidslivet for første gang?

For der du står i sommer, med irritasjon som øker i takt med gradestokken og kjefter på en fersk medarbeider som ikke vet forskjell på grill eller wiener - det kan om bare noen få år være din datter eller sønn. Som i sitt første møte med arbeidslivet skjønner at det er helt fair for en voksen å skjelle deg huden full for at du er så ubrukelig og ikke har lært noen ting.

En sommerjobb for en 16-åring kan i beste fall bety 40-50 dager jobb, men for de fleste mer 25-35 dager . For det er noe med arbeidstid og ferie og litt sånne lover man bør forholde seg til. Det er ikke mange dager å utvikle seg til gourmetkokk på. Og spesielt ikke hvis erfaringen ungdommen har er å smøre sin egen brødskive.

Det er heller ikke lang tid å kunne prisen på alle 2400 varelinjer i den lille kiosken ungdommen står i. Og i allfall ikke vite alle bruksområder, tekniske spesifikasjoner og finurlige fun facts.

Jeg har jobbet 5 år i Bø Sommarland selv, og jeg har sett med egne øyne hvor ekstremt dyktige medarbeiderne er! De har ikke din erfaring og kunnskap - det ville vært rart! Men de har ståpåvilje, de gjør sitt aller aller beste i et ekstremt krevende miljø! Det er ikke mange spisesteder som kan matche trykket i et spisested i en familiepark mellom kl 14 og 16 i høysesong. Det kan jeg garantere! Og det gjelder i Bø Sommarland, Dyreparken, Tusenfryd - ja, rett og slett alle familieparker.

De ungdommene som får slike sommerjobber og som holder ut med smilet i behold - de er helter!

Og de kommer fra disse jobbene og inn i det voksne arbeidsliv med stor profesjonalitet og en sykt god arbeidserfaring. Det er folk du har lyst til å ansette!

Så håper jeg at du som leser dette er med på å gi dem den starten i arbeidslivet de fortjener!

Og jeg mener ikke at du skal godta alt - men jeg mener at du skal si ifra på en voksen og ansvarlig måte. Og kanskje er det daglig leder eller personalansvarlig som skal ha tilbakemelding? Kanskje skal du vente til blodsukkeret har steget og du kan se saken med litt lavere blodtrykk før du lar kjeglingen i baksetet på vei dit dere skulle være den egentlige årsaken til at du er irritert, har kort lunte og eksploderer på en usikker 17-åring?

Noen siste tips fra en erfaren parkbruker som funker i både Dyreparken, Tusenfryd, Legoland og Sommarland og andre parker vi har besøkt:

Ha med litt oppskåret frukt og grønnsaker - det har reddet mange lange køer. Og planlegg når dere skal spise!

Fyll opp vannflaskene hjemme og få påfyll underveis. Noen parker, som Sommarland, har egne kraner for påfyll av flasker, i andre er det mange som er behjelpelige i kiosker å fylle opp for deg (men ikke snik deg foran i en allerede lang kø for å be om påfyll av vann! Vis køkultur og gå i en kiosk med lite eller ingen kø)

Gå motstrøms - start lengst unna inngangen og jobb deg tilbake til inngang.

Sjekk ut hvilke aktiviteter det er aktuelt for din familie å bruke før ankomst.

Avtal møtested hvis dere kommer bort fra hverandre. I tillegg kan det være lurt å vise barnet ditt hvordan de som jobber der ser ut/hvordan uniformer de bruker og fortelle at barnet kan spørre disse om hjelp til å finne dere igjen.

Og sist, men ikke minst, ikke glem at barna har en helt annen opplevelse enn du har! Det du opplevde som magisk da du var barn opplever dine barn som magisk nå - selv om det har mistet magien for deg! Alt ungene egentlig ønsker seg er at vi opplever noe sammen, uten å ha nesa i en mobilen!

Så - piknik i hagen, overnatting på trampoline, bading i kulpen, å bli vekket for nattbad, fiske krabber eller å kjøpe en ekstra stor is - det kan godt hende at dette er opplevelsene barnet ditt husker som det beste fra ferien, selv om du håpet det skulle være aktiviteten du la 90% av feriebudsjettet, pluss litt ekstra kredittkortmoro i.

Ungene er enkle sånn!

God ferie.