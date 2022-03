Gjenforent etter seks dager på flukt: – Jeg er veldig glad

– Jeg er veldig glad, men samtidig vil jeg også gråte, sier Gulnara Amanova.

Det tok flere dager og mye energi for Amanova å overbevise familien sin om å forlate landet.

26. februar la familien ut på flukt fra Kharkiv i Ukraina til Norge. Torsdag formiddag ankom de Torp Sandefjord lufthavn.

Gulnara Amanova klemmer moren sin etter at foreldrene har vært seks dager på flukt. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det vanskeligste for meg var å overbevise familien min om å forlate landet. De ville ikke dra fordi de hadde det veldig bra i Kharkiv, sier hun.

Etter nesten fire dager bestemte familien hennes seg for å flykte til Norge. Heldigvis for Amanova har dekningen vært god, og hun har fått kommunisert med familien hele veien.

– De har kjørt gjennom hele Ukraina. Jeg har vært veldig redd for raketter og bomber og ringte ofte for å høre at alt var bra med dem.

Vet ingenting

Mens familien til Amanova har vært på flukt, har de ikke fått med seg noe av det som har skjedd i hjemlandet.

– Nå skal jeg sette meg ned å forklare og vise at alt er ødelagt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle det, men det er viktig at jeg forbereder dem før de ser det på nyhetene, forteller hun.

– Jeg har ikke flere ord igjen, men jeg er glad for å ha familien min her hos meg.

Samarbeid på tvers

Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, er opptatt av at de som ankommer flyplassen skal bli godt ivaretatt.

Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, flyktningene som kommer skal bli godt tatt vare på Foto: Martin Torstveit / NRK

– De får egne arealer på flyplassen. De får mat og hjelp til helsemessige behov, sier Augestad.

Sandefjord kommune har i tillegg etablert et samarbeid med grensepolitiet, flyplassen og statsforvalteren.

– Dette samarbeidet gjør at vi raskt kan trappe opp hvis det blir behov for ytterligere innsats.

– Tilstrømningen er foreløpig såpass liten at kommunen håndterer det fint med de ressursene som allerede er tilgjengelige, avslutter Augestad.