Ukrainas storbyer har blitt rystet av flere store eksplosjoner og rakettangrep den siste uka.

Angrepene har satt preg på nabolag og sentrumsområder i byene Kyiv og Kharkiv som er kjent for sine arkitektoniske bygg.

Kharkiv

Kharkiv, som er Ukrainas nest største, har vært rystet av flere store eksplosjoner. Konstytutsii (Constitution) Square, tidligere kjent som Sovjetplassen, er et kjent torg i den historiske delen av Kharkiv. Nå ser plassen ut som en slagmark.

En utbrent bilvrak står igjen på Konstytutsii (Constitution) Square i sentrum av Kharkiv Google Maps/ SERGEY BOBOK / AFP

Også det storslåtte administrasjonsbygget i Kharkiv ble truffet av et missil tirsdag formiddag.

Slik ser området foran administrasjonsbygget i Kharkiv ut nå Google Maps/ SERGEY BOBOK / AFP

Videoen under viser en kraftig eksplosjon og utbrente biler i gaten utenfor rett etter at administrasjonsbygget ble truffet.

Også et av universitetsbyggene i Kharkiv ble angrepet. Eksplosjonen førte til brann i deler av bygget.

Området ved en lokal politistasjon og et universitetsbygg etter russisk angrep GOOGLE MAPS/ OLEKSANDR LAPSHYN / REUTERS

Kyiv

Et TV-tårn nær sentrum av Kyiv ble tirsdag 1. mars slått ut etter en eksplosjon. Borgermesteren i Kyiv bekrefter at minst fem er døde. Flere skal også være skadd.

Videoer og bilder fra den ukrainske hovedstaden viser et missil som treffer tårnet som sender ut TV-signaler i Kyiv. GOOGLE MAPS/ CARLOS BARRIA / REUTERS

Russland har sagt at de ikke retter skyts mot sivile mål i Ukraina, men disse dronebildene fra Borodyanka utenfor Kyiv viser det motsatte. Du trenger javascript for å se video. Russland har sagt at de ikke retter skyts mot sivile mål i Ukraina, men disse dronebildene fra Borodyanka utenfor Kyiv viser det motsatte.

Tsjernihiv

Siden invasjonen startet for en uke siden, har Russland sagt at de ikke retter skyts mot sivile mål, til tross for omfattende bevis på det motsatte.

Tsjernihiv er blant de eldste byer i Ukraina, og var viktig allerede under Kievriket. Torsdag kveld angrep russisk styrker boligblokker og skoler i byen.

I 2015 gikk en ukrainsk familie over gata i nabolaget sitt da Google Maps-bilen kom forbi. I 2022 er livet brått endret for mange i boligområdet GOOGLE MAPS/ DMYTRO KUMAKA / AP

33 mennesker skal være drept og 18 såret etter at russiske styrker bombet boligområder i Tsjernihiv, nord i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. 33 mennesker skal være drept og 18 såret etter at russiske styrker bombet boligområder i Tsjernihiv, nord i Ukraina.