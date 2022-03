Onsdag opplyser FN at nesten 836.000 personer har flyktet fra Ukraina til nabolandene siden Russlands invasjon startet.

Onsdag ble det også kjent at flyselskapet Wizz Air vil tilby hundre tusen gratis billetter til ukrainske flyktninger. Ifølge BBC gjelder det avganger fra Polen, Slovakia, Ungarn og Romania i løpet av mars, melder NTB.

Mariana Kostyrko-Shchytska har flyktet med to barn på to og fire år fra Ukraina siden fredag. Onsdag landet hun på Torp Sandefjord lufthavn.

– Barna skjønner ikke hva som skjer. De ler og skjønner ingenting av det som skjer i Ukraina, sier Kostyrko-Shchytska til NRK.

Glad barna er trygge

De kommer fra en byen Novyi Kalyniv sør for Lviv, men reiste over grensen til Polen fredag.

– Det har vært en lang tur. Vi stoppet i Polen og overnattet der fordi det var vanskelig å få tak i billetter hit. Så vi ventet lenge, sier hun.

Den første natten sov de på madrasser på gulvet inne på et teater i Krakow, forteller Kostyrko-Shchytska.

Hun snakker litt norsk siden hun bodde i Norge for ti år siden.

Mannen hennes og annen familie er igjen i Ukraina. Men hun er glad for at barna nå er trygge.

– Jeg var redd for barna mine, og tenker at dette er det beste jeg kunne gjøre for dem. Vi er i trygghet, men vi er redd for dem som er i Ukraina, for familie og mannen min spesielt.

Hun beskriver det som skjer i Ukraina nå som forferdelig og vanskelig.

– Vi er alle skremte, men vi kjemper og vi tror på vårt militære.

Venter flyktninger til Torp

Markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp Sandefjord lufthavn forteller at de har mye trafikk mot Polen og Romania. De har allerede fått et titalls flyktninger til Torp.

– Og slik vi har blitt fortalt, har det kommet flyktninger allerede på mandag, og det sies at det også har kommet flyktninger via Polen i dag, sier hun til NRK onsdag formiddag.

Flyktningene som har kommet, skal reise videre med buss fra Torp, men hvor alle skal videre, er uvisst for Kleive-Mathisen.

Tine Kleive-Mathisen vet ikke hvor mange flyktninger som er kommet med fly til Torp denne uka, men anslår et sted med 10 og 20. Foto: Robert Hansen / NRK

De har ikke noe eksakt tall på hvor mange flyktninger som er ankommet, men hun anslår at det er kommet et titalls personer denne uka.

– Det kommer også et fly fra Warszawa i kveld, og vi ser at det er booket mange passasjerer, sier hun, men forteller at de ikke har kontroll på om det er flyktninger.

Klokka 14.45 skal Justisministeren, DSB-direktøren og UDI-direktøren møte pressen i forbindelse med krigen i Ukraina og den samfunssikkerhetsmessige situasjonen.