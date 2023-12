Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Togtrafikken mellom Skien og Larvik ble stanset mandag ettermiddag etter at Bane Nor ikke klarte å levere nødvendig dokumentasjon for sikkerheten på strekningen.

Pendlere må nå ta buss for tog, noe som fører til lengre reisetid og venting i kulden.

Jernbanetilsynet stengte strekningen etter at Bane Nor fikk flere utsettelser for å levere dokumentasjonen.

Bane Nor har fått kritikk for sin håndtering av saken, og har blitt ilagt en daglig tvangsmulkt på 10.000 kroner for manglende dokumentasjon.

Bane Nor jobber nå med å få oversikt og forsikrer at ingen andre jernbanestrekninger vil bli rammet av samme problem.

Bane Nor innrømmer at de burde ha reagert og ryddet opp tidligere. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den nye togstrekningen mellom Porsgrunn og Larvik ble åpnet i 2018.

– Den første tidsbegrensede tillatelsen til å kjøre tog på strekningen Farriseidet-Porsgrunn. ble utstedt 8. august i 2018, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn.

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Jernbanetilsynet. Foto: STATENS JERNBANETILSYN

Han er ikke nådig i sin kritikk av Bane Nor, som mandag fikk klar beskjed om at togtrafikken måtte opphøre med umiddelbar virkning.

– Bane Nor har gjentatte ganger skrevet til oss at dokumentasjonen vi har etterspurt er nært forestående. Det har de faktisk meldt siden 2018, sier Reiersøl-Johnsen.

Ville ikke fått ny tidsbegrenset tillatelse

Frem til mandag kveld har Bane Nor altså drevet togtrafikk gjennom midlertidige tillatelser.

– De ville ikke fått en fornyet tidsbegrenset tillatelse om de hadde søkt om det igjen. På ett tidspunkt måtte jeg sette ned foten, sier jernbanedirektøren.

Han understreker at sikkerheten for togpassasjerene mellom Porsgrunn og Larvik aldri har vært truet de siste årene.

– Bane Nor har sendt dokumentasjon som har sannsynliggjort at sikkerheten er ivaretatt. Hadde jeg vært i det minste tvil om det, ville vi ikke gitt tidsbegrensede tillatelser.

Alle togene mellom Skien og Larvik er kansellert. Foto: Kristin Rivrud / NRK

– Tungvint

Togpendler Axel Risnes er en av mange som har fått føle togstansen på kroppen.

– Det er et stort selskap og de burde ha fikset opp i dette for lengst.

Axel Risnes synes ikke det er greit hvordan situasjonen har blitt. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Sammen med mange andre kom Risnes med toget til Larvik, og måtte over på buss for å komme seg videre til Grenland etter at Jernbanetilsynet stengte togstrekningen mandag ettermiddag.

– Folk skal komme seg frem i tide og dette blir veldig tungvint.

Må prioritere sikkerheten

Togstansen har rammet flere tusen passasjerer, som nå må påregne lengre reisetid og venting i minusgrader.

Ordfører i Larvik, Birgitte Gulla Løken (H), er lite imponert.

– Dette er intet annet enn en skandale. Vi må forvente at Bane Nor straks rydder opp, sier hun.

Birgitte Gulla Løken (H), ordfører i Larvik. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Løken er først og fremst opptatt av spørsmålet om sikkerheten.

– Dette går på tilliten løs. Her har staten investert i en flott bane. Da må den jo kunne brukes.

Har fått flere sjanser

I høst ble Bane Nor i tillegg ilagt en tvangsmulkt på 10.000 kroner dagen, med krav om at de leverte sluttdokumentasjon. Det skjedde ikke.

– Tillatelsen gikk ut den 30. november. Da hadde de enda ikke søkt om å fornye den, sier Reiersøl-Johnsen.

Han ønsker ikke å spekulere i hva som er årsaken til at dette har vært vanskelig for Bane Nor å levere.

Den nye togstrekningen mellom Porsgrunn og Larvik ble åpnet i 2018. Bane Nor har kun hatt midlertidig tillatelse siden den gang. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK Luftfoto

– Det må de svare for selv.

Han kjenner ikke til andre strekninger med samme problemstilling.

– Men utfordringen med å få ut sluttdokumentasjon gjelder flere steder. Det er Bane Nor som må sette seg inn i dette og finne en løsning som gjør at de unngår slike situasjoner i fremtiden.

Gjennomgår alle strekninger

Konserndirektør i Bane Nor, Bettina Sandvin, sa tirsdag til NRK at de nå jobber med å få oversikt.

Hun mener det ikke er grunn til å tro at andre jernbanestrekninger vil bli rammet av den samme dokumentasjonsfadesen som slo ut togtrafikken mellom Porsgrunn og Larvik mandag kveld.

Bettina Sandvin, konserndirektør Utbygging i Bane Nor. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR

– Nei, vi har startet med en gjennomgang av alle strekninger vi har for å forsikre oss om at det ikke gjelder flere steder. Vi har så langt ikke funnet noen, sier Sandvin, og tilføyer at alle strekningene nå er gjennomgått.

Sandvin legger seg helt flat for kritikk om at Bane Nor burde reagert og ryddet opp på et langt tidligere tidspunkt.

– Svaret på det er åpenbart ja. Vi jobber nå med å finne ut hvordan det kunne skje.