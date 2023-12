Bård Hoksrud om stenging av Vestfoldbanen: – Dette er nær en skandale

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet er rystet over stengningen av Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn.

Stengningen skyldes at Bane Nor manglet nødvendig dokumentasjon knyttet til ferdig signalanlegg.

Tusenvis av passasjerer som pendler mellom Vestfold og Grenland hver dag er rammet av stengningen.

Hoksrud mener at situasjonen nærmer seg en skandale og at det bør få konsekvenser for noen i Bane Nor.

Bane Nor beklager situasjonen og sier de jobber med å rydde opp så raskt som mulig. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er helt utrolig at det går an. Jeg er spent på hvor lenge Bane Nor har vært klar over dette. Dette handler om sikkerheten til passasjerene. Dette er kjempealvorlig, sier Hoksrud.

Togtrafikken mellom Larvik og Porsgrunn ble midlertidig stengt i 17-tiden mandag.

Strekningen ble stengt etter pålegg fra Statens jernbanetilsyn på bakgrunn at Bane Nor manglet dokumentasjon knyttet til ferdig signalanlegg.

Den nye togstrekningen mellom Porsgrunn og Larvik ble åpnet i 2018. Den gang fikk Bane Nor en midlertidig tillatelse til å kjøre tog mens de ventet på endelig dokumentasjon, skriver de i en pressemelding.

– Follobanen friskt i minne

Hoksrud sier denne saken begynner å nærme seg en skandale.

– Vi ser hvordan Bane Nor har holdt på her, og vi har Follobanen og alle utfordringene som har vært der friskt i minne. Da begynner jeg å lure på hvor kontrollen til Bane Nor er.

– Dette er en svært beklagelig situasjon som vi må få ryddet opp i så raskt som mulig, sier Bettina Sandvin, konserndirektør Utbygging i Bane Nor i en pressemelding.

De beklager overfor de reisende og for Vy at de måtte stenge.

– Dette er rett og slett flaut.

Hoksrud sier dette ikke bare er flaut, men også pinlig.

– Dette er uforståelig. Jeg har følt at dette med sikkerhet og trygghet har vært utrolig viktig for Bane Nor. Nå ser vi at det ene spøkelset etter det andre detter ut av skapet. Det er ganske utrolig at et statlig selskap som har ansvaret for dette, ikke klarer å gjøre dette på en god måte.

– Har ikke opplevd lignende

Stansen på Vestfoldbanen kom svært overraskende på kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Jeg har ikke vært borti lignende i mine 23 år i jernbanen.

Åge-Christoffer Lundeby er kommunikasjonssjef i Vy. Foto: Synne Sørenes/RNK

De har måttet sette opp buss for tog på strekningen mellom Skien og Larvik.

– Vi synes det er en svært krevende situasjon, både for våre kunder og de ansatte.

Han kan ikke si noe om hvor lang ventetid passasjerene må påregne.

– Vi må kjøre bussene i rute fra Larvik, så da er det mange busser som ikke rekker å komme frem. Da blir det ventetid for kundene. Vi håper likevel det blir minimalt med ventetid for de reisende, så de ikke blir stående og fryse for lenge.

Tusenvis av passasjerer rammet

Det er tusenvis av passasjerer som pendler mellom Vestfold og Grenland hver dag.

En som blir rammet av problemene som nå har oppstått er studenten Elias Johnsen Zekhini. Han pendler daglig og er oppgitt.

– Jeg synes det er veldig trasig at Bane Nor ikke greier å dokumentere at de har sikker drift. Det synes jeg er helt på trynet. Det skaper jo forsinkelser for oss som skal av gårde. Spesielt for meg som er student og andre som skal på jobb, som kommer for sent.

Elias Johnsen Zekhini er en a v dem som er rammet av stengningen på Vestfoldbanen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Han sier han har begynt å tvile på om det er så effektivt og miljøvennlig å ta kollektivtransport, når slike ting skjer til stadighet.

Passasjerene har fått beskjed om buss for tog og taxi for tog. Men ifølge Vy-appen til Zekhini må han ta ekspressbuss fra Skjelsvik for å komme seg til Horten, og da må han bestille egen billett.

– Det synes jeg er urimelig, spesielt nå som jeg har et månedskort som jeg betaler rundt tusen kroner for i måneden, for å få tog og buss.

– Bør få konsekvenser

Nå må Bane Nor rydde opp, og det umiddelbart, mener Bård Hoksrud (Frp).

– Dette er noe som bør få konsekvenser for noen i Bane Nor når de operer på denne måten.

– Mener du at noen i Bane Nor bør ta hatten sin og gå?

– Jeg skal være forsiktig med å si at noen bør gå, men de må se på rutinene de har, og finne ut av hvordan dette kunne skje. Jeg forutsetter at Bane Nor tar dette på høyeste alvor og kommer med en redegjørelse.

Saken skal følges opp med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, ifølge Morten Stordalen i Transportkomiteen.