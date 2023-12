– Hvordan kunne dette skje?

– Det er det rett og slett vanskelig å gi et godt svar på akkurat nå, sier Sandvin.

Konserndirektør Bettina Sandvin i Bane Nor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Hun sier at Bane Nor nå jobber med å få på plass den nødvendige dokumentasjonen som kreves for at togene kan gå som normalt.

– Vi starter også interne undersøkelser for å finne ut hvordan dette kunne skje.

Sandvin er konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

Erkjenner dårlige svar

Hun mener det ikke er grunn til å tro at andre jernbanestrekninger vil bli rammet av den samme dokumentasjonsfadesen som slo ut togtrafikken mellom Porsgrunn og Larvik mandag kveld.

– Nei, vi startet i går med en gjennomgang av alle strekninger vi har for å forsikre oss om at det ikke gjelder flere steder. Vi har så langt ikke funnet noen, sier Sandvin, og tilføyer at alle strekningene nå er gjennomgått.

– Hvordan har dere kunnet sitte å se på dette siden i hvert fall 1. oktober og betalt 10.000 kroner per dag uten å reagere?

– Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå, men jeg kan ikke svare godt på det akkurat nå. Vi går gjennom alt som har skjedd for å finne ut hvordan det kunne skje, sier Sandvin.

Pendler og student Elias Johnsen Zekhini var en av flere som ventet forgjeves på toget i Porsgrunn. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Får ta læringen i etterkant

Hun understreker at Bane Nors hovedfokus akkurat nå er på finne ut hva som har skjedd og få trafikken opp å gå igjen.

Sandvin vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser dette kan få for selskapet.

– Vi får ta læringen i etterkant, sier konserndirektøren.

– Er dette så enkelt som at internt papirarbeid har sviktet og som følge av det må passasjerer stå og vente på toget?

– Det kreves ganske mye dokumentasjon for å få tillatelse til å kjøre og den dokumentasjonen må også verifiseres.

Sandvin legger seg helt flat for kritikk om at Bane Nor burde reagert og ryddet opp på et langt tidligere tidspunkt.

– Svaret på det er åpenbart ja. Vi jobber nå med å finne ut hvordan det kunne skje.

Statsråden krever svar

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier han forventer at Bane Nor snarest følger opp påleggene fra Jernbanetilsynet, slik at passasjerene kan få togtilbudet tilbake.

– Jeg ble kjent med denne saken i går kveld og har bedt om en redegjørelse fra Bane Nor i løpet av dagen. Jeg har også bedt om et snarlig møte for å holde meg orientert om framdriften, sier Nygård.