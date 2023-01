Innkaller til hastemøte før Brennpunkt-dokumentar

Furuheim sykehjem i Larvik blir trukket fram som et eksempel i dokumentarseriens andre episode.

Nå mobiliserer kommunen.

Reagerer sterkt

Innholdet i dokumentarserien har fått den politiske ledelsen til å reagere sterkt.

De reagerer også på at Brennpunkt har brukt skjult kamera.

I dokumentarserien «Omsorg bak lukkede dører» setter NRK fokus på eldreomsorg i Norge.

I serien har Brennpunkt-redaksjonen avdekket kritikkverdige forhold ved hjemmetjeneste og sykehjem.

Mandag kveld trommes det sammen til et ekstraordinært møte i Larvik for å forberede politikerne i kommunen på det som kommer fram.

Kommunestyret, hovedutvalg for helse, omsorg og mestring og administrasjonsutvalget står på gjestelista.

– Kan svekke kommunens tillit

Ordføreren innkalte i utgangspunktet til et møte for lukkede dører. Det har han ikke anledning til å gjøre.

Politikerne må vedta dette etter at møtet er satt, ifølge kommuneloven.

NRK Vestfold og Telemark påpekte dette overfor kommunen. Dagen etter ble ordlyden i innkallingen endret.

Lokalavisa Østlandsposten i Larvik har fulgt saken om eldreomsorg i kommunen tett.

At presse og publikum kan risikere å måtte stå på gangen i et slikt møte, opprører konstituert sjefredaktør, Tonje E. Skjørtvedt.

– I en sak om eldreomsorgen i Larvik bør kommunen være åpne om hva de tenker om det som kommer fram og hva de skal gjøre videre, sier hun.

Tonje Elisabet Skjørtvedt, konstituert sjefredaktør i Østlandsposten. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hun tror lukkede dører kan bidra til å svekke kommunens tillit, og gi inntrykk av at de ikke tar tak i utfordringene.

Til Østlandsposten sier kommunedirektør Gro Herheim at innkallingen de sendte ut var ufullstendig.

– Jeg beklager at denne innkallingen ikke var komplett. Vi skal informere så langt vi kan i åpent møte, sier hun til lokalavisa.

Om det viser seg at politikerne velger å lukke dørene for offentligheten, vil Østlandsposten klage avgjørelsen inn for Statsforvalteren.

Inviterer pårørende til eget møte

Pårørende til beboere ved det aktuelle sykehjemmet er kalt inn til et eget møte med kommunen, dagen før Brennpunkt-programmet vises på TV.

Formålet er ifølge Østlandsposten å klargjøre kommunens syn på måten NRK har brukt skjult kamera på, og at pårørende skal være trygge på at det gis god omsorg ved sykehjemmet.

Frykter kommunens omdømme

Siden ordfører Erik Bringedal (H) er på ferie, er det varaordfører Rune Høiseth (Ap) som uttaler seg om saken.

Han leder også hovedutvalg for helse, omsorg og mestring.

Høiseth har ikke sett dokumentaren selv, men er kjent med at det vil bli vist kritikkverdige forhold ved et sykehjem i kommunen.

– Dette har vi allerede tatt tak i, sier han til NRK.

Varaordfører i Larvik, Rune Høiseth (Ap). Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Hvorfor skal dere ha møtet?

– Dette er så alvorlig at vi ønsker å orientere alle folkevalgte og gi dem muligheten til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

Personlig hilser han debatten rundt eldreomsorg velkommen.

Dersom noe av møtet mandag blir lukket, er det av hensyn til personvern og taushetsplikt, forklarer han.

Høiseth frykter Larviks omdømme blir svekket som følge av dokumentaren. Han vil forsikre pårørende om at Larvik har en god og trygg eldreomsorg.

Han er klar over at det skjer feil, men sier de rettes opp.

– Det betyr jo at vi blir bedre.