Eldreomsorgen i Oslo har fått sterk kritikk etter NRK Brennpunkts avsløringer om 90 år gamle Lilly Andreassen på Furuset, som verken fikk i seg tilstrekkelig mat eller medisiner, tross tilsyn av hjemmetjenesten. I NRKs Politisk kvarter svarte byrådslederen på kritikken som har fulgt etterpå:

– Det er hjerteskjærende å se den omsorgen en del eldre har vært utsatt for, og også de vi så på NRK med Lilly. Det er klart at sånn skal vi ikke ha det.

Da Raymond Johansen og Arbeiderpartiet gikk til valg i Oslo, ønsket de å heve eiendomsskatten for å bedre eldreomsorgen. Sju år senere viser han til at 500 flere jobber i omsorgssektoren. Men han erkjenner at eldreomsorgen fortsatt har store utfordringer.

– Det er cirka 11.000 jobber i omsorgstjenestene. Om det er mange nok, er et åpent spørsmål. Vi må fortsatt motivere flere til å velge omsorgssektoren.

Opposisjonen vurderer mistillit

I går varslet Høyre, Venstre og Folkets parti i Oslo å stille mistillitsforslag mot byråd Robert Steen. – Vi må vurdere om Robert Steen er egnet til å ta vare på eldreomsorgen i Oslo, sa Oslo Høyres Eirik Lae Solberg til NRK. Solberg er Høyres byrådslederkandidat i hovedstaden.

NRK og andre medier har også i flere saker fortalt om det pasienter og pårørende mener er grov omsorgssvikt ved Ullern helsehus i Oslo

Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad var en av dem som fortalte om sine opplevelser før jul i fjor.

Skryter av helsebyråden

Høyre, Venstre og Folkets parti i Oslo vil avvente en høring om eldreomsorgen i hovedstaden før de avgjør om de vil rette et mistillitsforslag mot eldrebyråd Robert Steen. Det reagerer Raymond Johansen på:

– Jeg syns det er pussig at de varsler før man skal ha en høring hva som er grunnlaget for en eventuell mistillit. Robert Steen har stått fantastisk i det, ikke minst gjennom pandemien, hvor Oslo kom godt fra det. Så betyr ikke det at vi ikke har utfordringer. Vi overtok jo ikke akkurat en eldreomsorg det skinte av, sier Raymond Johansen til NRK.